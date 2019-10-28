Горбачев заявил, что перестройка и политика гласности победили в России

Перестройка и политика гласности победили, они способствовали изменению сознания людей в России, поэтому возврат в прошлое невозможен. Об этом заявил бывший президент СССР Михаил Горбачев.

В своей новой книге «Что поставлено на карту: будущее глобального мира» он написал, что, пока позволяло здоровье, Горбачев ездил по России, выступал перед разными аудиториями. По его словам, он убеждался в том, что перестройка и гласность дали такие импульсы, которые невозможно уничтожить.

«Изменилось сознание людей. Они живут в другой системе координат», - цитирует книгу Горбачева РИА Новости.

Экс-президент СССР заявил, что, может, как политик он и проиграл - его подвела самоуверенность, Горбачев не увидел двойной опасности - от горячих голов, нетерпеливых радикалов и от реакционеров в своем окружении.

«Но перестройка победила. Возврат в прошлое невозможен», - отметил он.

По словам Горбачева, сегодня люди в России готовы к политической конкуренции и альтернативам.

В своей книге бывший президент СССР рассуждает в том числе о перспективах формирования гражданского общества в РФ, отмечая, что это сложнейшая, но выполнимая задача. Политик добавил, что требовательное к власти гражданское общество - в интересах и граждан, и самой власти.