Наш ответ санкциям: американские энтузиасты рассказывают правду о роли СССР во Второй мировой войне

На Западе тоже есть люди, которые помнят и знают, где находится правда, вопреки историям про то, как в последнее время переписывается история Второй мировой войны и нивелируется роль СССР в победе над фашистской Германией. В стране, где уровень национальной гордости просто зашкаливает, а каждое утро в школах и детских садах начинается с клятвы верности американскому флагу, это, конечно, возмутительная дерзость.

В окне одного из домов в Чикаго реет советский серп и молот, а люди в форме военнослужащих Красной армии распевают международный гимн всех пролетариев. Так горстка энтузиастов пытается донести до людей всю правду о Войне.

Сегодня в США мало кто хочет вспоминать про роль Советского Союза в ней. Об этом говорят те, кто на собственные деньги организовывает исторические реконструкции, разыскивая образцы оружия СССР, формы и даже портянок, чтобы максимально полно передать картину того времени. Многие из них были потрясены, когда узнали всю правду.

«Я никогда об этом не слышал. Почему я узнаю об этом только в 45 лет? Почему только сейчас? Так родилась идея надеть на себя форму советских военнослужащих и рассказать о них будущим поколениям, которые с этим по-прежнему незнакомы. Которых этому не учили в школе», - рассказал участник исторической реконструкции Джейсон Уильямс.

Его сын Закари, учитель истории, специализировавшийся во время учебы на советской культуре 30-х годов, ставит своей целью передать дух людей того времени.

«Сегодня об этом забыли. И именно на этом мы хотим сосредоточить свой подход. Какой была человеческая сторона войны? Сколько жизней стоила эта война? Современные историографы это часто опускают, и мы делаем все, что от нас зависит, для того, чтобы это исправить», - говорит он.

То, что американцы не сведущи в элементарных знаниях о мире и практически не интересуются тем, что происходит за пределами их страны - факт известный; но налицо намеренная подтасовка фактов. Победу над Гитлером в США уже давно преподносят исключительно как заслугу американцев, которые в 1944 году высадились в Нормандии и якобы спасли всю Европу. Хотя к этому времени уже был Сталинград, Курская дуга, и перелом в войне произошел благодаря Красной армии.

Вначале Рузвельт планировал открыть второй фронт еще в 1942 году, и даже дал соответствующее обещание СССР, но позже его не выполнил, так как не хотел боестолкновений с Германией на земле. Вместо этого, США предпочли воевать на севере Африки, где были сосредоточены интересы Британской империи. Так стоит ли удивляться, что теперь о роли Советского Союза в войне в Вашингтоне предпочитают умалчивать? Ведь тогда выходит, что США попросту струсили.

Но все же даже в США все больше людей начинают прозревать. Тедди Бой, парикмахер из Лос-Анджелеса, переехал в Россию и открыл барбер-шоп. А узнав всю правду о Второй Мировой, даже пошел на беспрецедентный шаг, обеспечив фронтовикам крайне трепетное отношение - ветеранов войны он стрижет бесплатно.

Военной историей он увлекался, сколько себя помнит, а пять лет назад впервые побывал в Волгограде, где его и озарило.

Тедди обещает выучить русский язык через два года. А пока все время, что идет стрижка, расспрашивает ветеранов о войне. Политкорректным его точно не назвать: современных американских политиков в этом заведении не жалуют, а вот про Сталина он думает иначе - его портреты повсюду, также, как и изображения нынешнего президента России Владимира Путина. Американец даже решил сделать татуировку с ним. А пока носит куртку с его изображением в ответ на санкции родной страны.

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