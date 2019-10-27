Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Вопросы истории Вопросы истории Вопросы истории

Наш ответ санкциям: американские энтузиасты рассказывают правду о роли СССР во Второй мировой войне

Константин Коковешников
23:08 27.10.2019
В США не хотят признавать роль СССР в победе над фашистской Германией, поэтому об этом приходится говорить тем, кто собирает исторические реконструкции.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

На Западе тоже есть люди, которые помнят и знают, где находится правда, вопреки историям про то, как в последнее время переписывается история Второй мировой войны и нивелируется роль СССР в победе над фашистской Германией. В стране, где уровень национальной гордости просто зашкаливает, а каждое утро в школах и детских садах начинается с клятвы верности американскому флагу, это, конечно, возмутительная дерзость.

В окне одного из домов в Чикаго реет советский серп и молот, а люди в форме военнослужащих Красной армии распевают международный гимн всех пролетариев. Так горстка энтузиастов пытается донести до людей всю правду о Войне.

Сегодня в США мало кто хочет вспоминать про роль Советского Союза в ней. Об этом говорят те, кто на собственные деньги организовывает исторические реконструкции, разыскивая образцы оружия СССР, формы и даже портянок, чтобы максимально полно передать картину того времени. Многие из них были потрясены, когда узнали всю правду.

«Я никогда об этом не слышал. Почему я узнаю об этом только в 45 лет? Почему только сейчас? Так родилась идея надеть на себя форму советских военнослужащих и рассказать о них будущим поколениям, которые с этим по-прежнему незнакомы. Которых этому не учили в школе», - рассказал участник исторической реконструкции Джейсон Уильямс.

Его сын Закари, учитель истории, специализировавшийся во время учебы на советской культуре 30-х годов, ставит своей целью передать дух людей того времени.

«Сегодня об этом забыли. И именно на этом мы хотим сосредоточить свой подход. Какой была человеческая сторона войны? Сколько жизней стоила эта война? Современные историографы это часто опускают, и мы делаем все, что от нас зависит, для того, чтобы это исправить», - говорит он.

То, что американцы не сведущи в элементарных знаниях о мире и практически не интересуются тем, что происходит за пределами их страны - факт известный; но налицо намеренная подтасовка фактов. Победу над Гитлером в США уже давно преподносят исключительно как заслугу американцев, которые в 1944 году высадились в Нормандии и якобы спасли всю Европу. Хотя к этому времени уже был Сталинград, Курская дуга, и перелом в войне произошел благодаря Красной армии.

Вначале Рузвельт планировал открыть второй фронт еще в 1942 году, и даже дал соответствующее обещание СССР, но позже его не выполнил, так как не хотел боестолкновений с Германией на земле. Вместо этого, США предпочли воевать на севере Африки, где были сосредоточены интересы Британской империи. Так стоит ли удивляться, что теперь о роли Советского Союза в войне в Вашингтоне предпочитают умалчивать? Ведь тогда выходит, что США попросту струсили.

Но все же даже в США все больше людей начинают прозревать. Тедди Бой, парикмахер из Лос-Анджелеса, переехал в Россию и открыл барбер-шоп. А узнав всю правду о Второй Мировой, даже пошел на беспрецедентный шаг, обеспечив фронтовикам крайне трепетное отношение - ветеранов войны он стрижет бесплатно.

Военной историей он увлекался, сколько себя помнит, а пять лет назад впервые побывал в Волгограде, где его и озарило.

Тедди обещает выучить русский язык через два года. А пока все время, что идет стрижка, расспрашивает ветеранов о войне. Политкорректным его точно не назвать: современных американских политиков в этом заведении не жалуют, а вот про Сталина он думает иначе - его портреты повсюду, также, как и изображения нынешнего президента России Владимира Путина. Американец даже решил сделать татуировку с ним. А пока носит куртку с его изображением в ответ на санкции родной страны.

Мнение, выраженное в данном материале, является авторским и может не совпадать с мнением редакции.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата27.10.2019, 05:00
Военная полиция РФ в Сирии заняла стратегическую точку рядом с Кобани
Дата27.10.2019, 22:00
Военная полиция РФ провела патрулирование по трем маршрутам в Сирии у границы с Турцией
Дата27.10.2019, 10:55
Тарасова оценила выступление Трусовой на этапе Гран-при в Канаде
Дата04.10.2019, 17:24
От танков до гиперзвуковых ракет: что представили на параде в КНР
Дата27.10.2019, 07:19
Пуски «Ангары» повышенной грузоподъемности начнутся в 2027 году
Дата26.10.2019, 15:13
Маклеры, кооперативы и МЖК: как решали квартирный вопрос в СССР
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
00:17 Армия
Видео
Военные приняли участие в написании Географического диктанта на базе РФ в Абхазии
00:00 В стране и мире
Российские военные проведут наблюдательный полет над Латвией
23:38 В стране и мире
В офисе Зеленского заявили о вывозе оружия националистов из Золотого
23:08 Вопросы истории
Видео
Наш ответ санкциям: американские энтузиасты рассказывают правду о роли СССР во Второй мировой войне
22:51 В стране и мире
Видео
«Повод гордости за свою страну»: военные 58-й армии написали Географический диктант во Владикавказе
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Стас Пьеха рассказал о пережитом инфаркте
Археологи обнаружили загадочные послания в тоннелях Монтесумы
Раздевались и ели грязь: в Ленобласти обнаружен еще один «перевал Дятлова»
«Ядовитый» туман окутал зону отчуждения в Чернобыле
Диетолог рассказала о вреде отказа от ужина после шести
Влетела в копеечку: орлица загнала орнитологов в долг на 240 тыс. рублей
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.