Личный архив Колчака пустят с молотка

Крупнейшая за последние десятилетия распродажа документов, которые связаны с русской историей, пройдет во Франции. Парижский аукционный дом Drouot выставит на торги архивы адмирала Александра Колчака.

Как рассказали «Известиям» кураторы проекта, всего будет представлено около 300 лотов. Все они ранее хранились у внука адмирала Александра Колчака-младшего, который скончался в марте 2019 года, и содержимое личных вещей не раскрывалось.

Теперь стало известно, что с молотка уйдут личные письма Колчака, его фотографии и книги, дневники. В том числе будет продана переписка адмирала с его супругой Софьей, а также Евангелие, которое сопровождало Колчака в полярной экспедиции.

«Это целый пласт русской истории - приказы, декларации, речи, воззвания, обращения, часть которых написана рукой адмирала», - рассказали эксперты аукционного дома.

Стоимость всех лотов предварительно оценивается в 300 тысяч евро.

Главнокомандующий белой армией Александр Колчак бал расстрелян в феврале 1920 года. В марте ФСБ рассекретила уголовное дело адмирала, но закрыла доступ для исследователей. Это объяснили тем, что Колчак, подвергшийся политическим репрессиям, не был реабилитирован.