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«10 лет сидел, но таких ужасов не видел»: секретные документы о финских концлагерях в Карелии

Егор Левин
22:30 25.10.2019
В многостраничном отчете НКВД описаны тяжелейшие условия, в которых приходилось существовать славянскому населению Карело-Финской ССР в период финской оккупации, и жестокие наказания, которым оно подвергалось за малейшие провинности.
«10 лет сидел, но таких ужасов не видел»: секретные документы о финских концлагерях в Карелии
© Фото: Дмитрий Козлов, РИА Новости

Управление ФСБ РФ по Республике Карелия впервые рассекретило документы о финских концентрационных лагерях, действовавших в военное время на территории Петрозаводска. «Звезда» публикует выдержки из бумаг, предоставленных в рамках проекта «Без срока давности», начатого общероссийским общественным движением по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России».

© Проект «Без срока давности»

В годы Великой Отечественной войны на территории Карело-Финской СССР действовало 14 концлагерей: первый из них появился в Петрозаводске 24 октября 1941 года, а затем были построены еще пять; восемь лагерей действовали в прилегающих районах. Все они были обнесены колючей проволокой и охранялись по периметру.

© Проект «Без срока давности»

В общей сложности, в петрозаводских концлагерях содержались около 25 тысяч человек. Эксперты выдвигают гипотезы о том, что всего во всех финских лагерях содержалось более 50 тысяч человек, 90% которых составляли славяне – в основном, русские, но также белорусы и украинцы. Более того, предпринимались определенные мероприятия с целью увеличения количества заключенных.

«После захвата белофиннами города Петрозаводска, чтобы провести его заселение, власти провели эвакуацию русского населения из других оккупированных ими районов и вселили их в город Петрозаводск», - значится в документах.

© Проект «Без срока давности»
© Проект «Без срока давности»
© Проект «Без срока давности»
© Проект «Без срока давности»

Согласно обнародованным данным, в лагерях процветали телесные наказания, за малейшие провинности заключенных избивали и заключали в карцеры. Ярким примером служит история мужчины по фамилии Бриткин: в составе рабочей бригады он был направлен на лесозаготовки, но заболел и обратился к врачу; вместо того, чтобы помочь мужчине, тот избил его до потери сознания и отправил обратно в лагерь. Через некоторое время Бриткин скончался. Особой жестокостью, по показаниям свидетелей, отличался комендант Валентин Микс, систематически избивавший людей.

© Проект «Без срока давности»

«Я был очевидцем частых избиений лагерников, как со стороны коменданта Микс, так и со стороны начальника лагеря и его заместителя. Например, лагерник Андреев был избит безо всякой причины пьяным Микс и начальником лагеря. В концлагере мне рассказал один лагерник, что он заключен в лагерь по доносу Микс. Один возчик был избит Микс резиновой плеткой до потери сознания, после чего сошел с ума», - приводятся в документах показания бежавшего из лагеря Павла Якимца.

Еще один заключенный рассказывает о «палочной дисциплине» в лагерях, по которой узников избивали палками и плетками за провинности.

«Мальчика восьми лет избили за то, что он пытался пройти незаметно в город и просить у солдат хлеба или каши. После избиения его заключили в карцер», - говорится в документе.

© Проект «Без срока давности»

Неудивительно, что настроения в концлагерях были «антифинские», вплоть до подготовки побегов. О суровости содержания говорили даже те, кто ранее были заключенными в Советском Союзе.

«Я 10 лет сидел в советских лагерях, но таких ужасов нигде не видел», - приводится цитата одного из таких заключенных.

© Проект «Без срока давности»

Данные о точном количестве погибших в результате деятельности финских концентрационных лагерей разнятся, но известно, что финны не использовали для этого оружие: созданием искусственного голода и неоказанием медицинской помощи они пытались «обелить» себя в случае военных трибуналов.

Финны отбирали при попадании в лагерь все имущество лиц славянского происхождения и отдавали своим «братьям по крови». Данные о смертях среди заключенных славян путем лишения пищи и издевательств подтверждаются помимо свидетельств очевидцев судебно-медицинскими экспертизами ЧГК в отношении трупов военнопленных, с которыми финны поступали аналогичным образом.

© Проект «Без срока давности»
© Проект «Без срока давности»
© Проект «Без срока давности»
© Проект «Без срока давности»
© Проект «Без срока давности»
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