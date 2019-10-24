Три минуты до смерти: как первый выход в космос едва не обернулся трагедией для Александра Волкова

В ноябре 1988 года к орбитальной станции «Мир» отправился «Союз ТМ-7» с первым советско-французским экипажем, состоявшим из космонавтов Александра Волкова, Сергея Крикалева и Жан-Лу Кретьена.

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Эта экспедиция была частью грандиозной международной программы «Интеркосмос». Перед экипажем стояла важная задача - установить на борту станции специальную французскую антенну.

«Французы хотели испытать, как она раскрывается в невесомости, чтобы потом ставить на беспилотные свои аппараты, на космические корабли», - рассказал Волков «Звезде».

Эта внушительная конструкция размером восемь на шесть метров должна была раскрыться автоматически после установки на орбите, но автоматика не сработала. Под угрозой оказалась советско-французская космическая программа. Этот полет чуть не обернулся для космонавтов трагедией.

Тогда и Волков, и Кретьен впервые в своей жизни выходили в открытый космос.

Антенна была сделана из углепластиковых трубок - тончайших и острых, как лезвия. Чтобы не порезать скафандры, космонавты после установки антенны отплыли от станции на десять метров и стали ждать, когда она раскроется, чтобы дальше проверить ее работу. Бортинженер Сергей Крикалев, оставшийся на борту «Салюта», запускал программу открытия системы.

«Раз дал команду, дублирующую команду дал, потом осторожненько Саша из-за угла станции выглянул, вернее из-за поворота как бы станции, увидел, что элементы, которые должны были ее держать в закрытом состояние, открылись, но само открытие не произошло», - вспомнил Крикалев.

Космонавты прождали час, но конструкция не срабатывала. Пока на Земле думали, что делать, командир экипажа Александр Волков принял решение.

«Ну давайте, говорю, я вижу безопасное расстояние, я подплыву и рукой чуть-чуть ее подвигаю, двину, может быть, там что-то заело, и она пойдет дальше.

Волков пошел на риск в нарушение всех правил космической безопасности. Но выбора не было, ведь важная советско-французская программа оказалась под угрозой срыва.

«Закрепился, посмотрел, чтобы меня не задело ничего, и начинаю ногой, подошвой стучать туда. Она заходила ходуном. В общем 12 раз я ударил уже со всей силой. Конструкция заходила ходуном, я по этой же стучу, и не раскрывается никак», - поведал Волков.

Наконец установленные на антенне датчики сработали, все элементы раскрылись. Космонавтам предстояло срочно возращаться на станцию. Во время шлюзования Кретьену нужно было закрыть входной люк, но крепежи никак не поддавались.

«Мой скафандр начал запотевать, система вентиляции не работала. А так как мы в невесомости, то влага на теле превращалась в слой воды. Автономная система скафандра была почти на исходе, так что медлить было нельзя», - поделился своими воспоминаниями Кретьен.

Волков предложил своему французскому коллеге включить аварийную подачу кислорода, но из-за запотевшего стекла тот ничего не видел.

«И тогда уже я сказал, чтобы он попытался носом протереть стекло, чтобы хоть что-то было видно», - рассказал космонавт.

Ресурсы скафандров в то время были рассчитаны только на шесть часов работы. Кислород был на исходе. Благодаря смекалке русского космонавта французу удалось закрыть входной люк буквально в последний момент.

«Когда мы закрыли люк, у нас было 5 часов 57 минут. То есть тогда в Советском Союзе про это промолчали, а во всем мире писали: «Им оставалось три минуты», - сказал Волков.

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После этого полета президент Франции Франсуа Миттеран вручил Волкову высшую награду страны - орден Почетного Легиона.

Спустя годы, будучи командиром отряда космонавтов, Александр Волков будет просматривать очередные заявки кандидатов. Неожиданно в одной из папок он увидит рапорт, написанный знакомым почерком: его старший сын Сергей просит о зачислении в отряд. Для Волкова-старшего это станет настоящим ударом. Как он мог, не предупредив, не посоветовавшись?

Командир, сам трижды побывавший в космосе, отлично знал, насколько рискованна эта профессия. Давая зеленый свет карьере сына, он ставил крест на собственной. Но как отказаться от дела всей жизни? Программа «Легенды космоса» расскажет историю первой в мире космической династии Александра и Сергея Волковых. Смотрите новый выпуск 24 октября в 19:40 на телеканале «Звезда».