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Алкоголь и еда: ученые из Греции назвали причину смерти Александра Македонского

Егор Левин
20:41 24.10.2019
Из-за частых и обильных застолий у великого завоевателя могла развиться острая болезнь поджелудочной железы, в мучениях от которой он умер.
Алкоголь и еда: ученые из Греции назвали причину смерти Александра Македонского
© Фото: Nicolas Economou, Globallookpress

В Университете Аристотеля в Салониках установили возможную причину смерти легендарного полководца Александра Македонского. По мнению ученых, ею мог стать острый панкреонекроз.

Исследование греческих ученых стартовало в 1995 году. Ранними вариантами смерти были заболевания Македонского малярией или пневмонией, однако, новые результаты не подтверждают данные версии. Группа исследователей под руководством доктора Томаса Герасимидиса установила, что полководец мог умереть от острого панкреонекроза – заболевания поджелудочной железы из-за осложнений острого панкреатита, вызванного, в свою очередь, обильным питанием и возлияниями вина.

Описания симптомов заболевания ученые обнаружили в трудах Арриана, Птолемея, Плутарха и других древних источников. Согласно им, Македонский перед смертью был болен в течение 14 дней: возможный панкреонекроз начал развиваться с обычных болей в животе, а закончил галлюцинациями.

Варианты малярии и пневмонии были отвергнуты, так как при первой болезни люди не умирали, а при второй практически никогда не бывает болей в животе. Об этом сообщает Greek Reporter.

Также ученые не согласились и с версией о нервном параличе Македонского. Об этом сообщалось ранее. По одной из версий, в момент, когда завоеватель не мог двигаться, его посчитали мертвым и похоронили заживо.

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