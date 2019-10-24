ФСБ впервые обнародовала засекреченные документы о финских концлагерях в Карелии

Управление ФСБ по Республике Карелия впервые обнародовало документы о финских концлагерях, действовавших в военное время на территории Петрозаводска.

В годы Великой Отечественной войны в городе были образованы шесть финских концлагерей. В обнародованных документах содержится информация об узниках, рассказывается об ужасных условиях, в которых они содержались, об унижениях, которым они подвергались со стороны надзирателей и руководителей лагерей. Также в тексте приводятся их фамилии и показания свидетелей о происшествиях в лагерях. Кроме того, имеется список предателей и изменников.

В документах описываются телесные наказания, применявшиеся к заключенным за провинности. Отдельно указан случай, произошедший с мужчиной по фамилии Бриткин: его отправили на лесоразработки, где заключенный заболел; обратившись за медицинской помощью, он был избит врачом и направлен обратно в лагерь, где через неделю умер.

Первый концлагерь появился в Петрозаводске в октябре 1941 года. Он и дальнейшие концентрационные постройки были обнесены колючей проволокой и охранялись по периметру. Согласно данным РИА Новости, в распоряжении которого оказались рассекреченные бумаги, в общей сложности в петрозаводских концлагерях содержалось около 25 тысяч человек.