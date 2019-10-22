Т-34 против вундерваффе: как легендарный танкист Александр Оськин уничтожил «чудо-оружие» немцев

В августе 1944 года в полосе обороны 53-й гвардейской танковой бригады была уничтожена немецкая разведгруппа. Взятый в плен немецкий фельдфебель сообщил, что утром противник планировал нанести мощный удар в направлении Баранува, где располагались единственные паромные переправы, соединявшие Сандомирский плацдарм с большой землей. Грандиозная стратегическая операция оказалась под угрозой срыва.

Гитлер назвал Сандомирский плацдарм на Висле «пистолетом, приставленным к виску империи». На его ликвидацию бросили мощную танковую группу под командованием генерал-полковника Йозефа Гарпе. Наступление началось 11 августа 1944 года. В первый же день войска вермахта смяли советскую оборону в районе польского города Шидлува. По фронту поползли слухи о неуязвимых громадных немецких танках, от которых отскакивают снаряды противотанковых пушек. И вот теперь слухи подтвердил пленный немецкий фельдфебель. По его словам, в Шидлув, кроме танковой дивизии, прибыл личный резерв Гитлера - 501-й тяжелый танковый батальон, укомплектованный новыми неизвестным танками.

Кроме невнятных ответов о немецком духе, оружии возмездия и немецких технологиях, которые должны наводить ужас на противника, ничего узнать про новые танки от пленного не удалось. На вооружении бригады стояли в основном Т-34 с пушкой калибра 76 миллиметров.

Нужно было заставить немецкие тяжелые танки развернуться к позициям бригады бортом и кормой. Только в этом случае Т-34 76 могли рассчитывать пробить броню. На совещании офицеров бригады было принято решение использовать тактику «заигрывающего танка».

В этой ситуации шансов на выживание у «заигрывающего танка» было немного. Сыграть роль «живца» вызвался младший лейтенант Александр Оськин. В бригаде о нем ходила слава заговоренного: семь раз немцы жгли его машины, а он выживал. Именно такой был нужен для выполнения самоубийственного задания.

Оськин родился в крестьянской семье в деревне Малое Коровино Рязанской губернии. В 1932 году окончил начальную сельскую школу. В семье решили отправить его учиться дальше - к бабушке в Москву.

Александр мечтал после школы пойти в военное училище, но бабушка, потерявшая в годы Первой мировой и Гражданской войн мужа и двух сыновей, резко выступила против. Тогда Оськин поступил в экономический техникум, а после окончания пошел работать налоговым инспектором. Но отступить от своей мечты он не мог. Осенью 1940 года Оськина призвали на срочную службу в армию, и он сразу же попросился в танковые войска.

Весной 1941 года Александр получил звание сержанта и стал командиром танка Т-26 в 9-й танковой дивизии в городе Мары в Туркмении. А 25 июня 1941 года, всего через три дня после начала войны, дивизия получила приказ о переброске на фронт.

Она попала в самое пекло Смоленского сражения, в ходе которого удалось задержать наступление немецких войск на Москву на два месяца. Однако и цена за это оказалась огромной - Красная армия потеряла последние полнокровные механизированные дивизии и больше 700 тысяч человек личного состава. К сентябрю 1941-го из 208 танков 9-й дивизии в строю осталось 27. Александр к тому моменту уже дважды терял танк. А в районе Наро-Фоминска Оськин был тяжело ранен в ногу. Вскоре он вновь попал в эпицентр боевых действий. Сначала под Харьковом в мае 1942-го, где его 163-я танковая бригада, потеряв почти все танки, едва вырвалась из окружения. Затем осенью на подступах к Сталинграду в составе 13-го танкового корпуса принял участие в тяжелейших боях против немецкой 4-й танковой армии, рвавшейся к Волге. В октябре 1942 года мощный взрыв немецкой авиабомбы отбросил Оськина на десяток метров и засыпал землей. Фронтовые товарищи решили, что он умер, и уже собирались бросить его в братскую могилу. Но в этот момент пришли санитары. Они обратили внимание на все еще дышащего Оськина и отвезли его в госпиталь в Нижнем Тагиле. Там работало крупнейшее танковое предприятие - Уральский танковый завод. За годы войны он выпустил больше 30 тысяч танков. Практически каждый второй Т-34, принявший участие в боевых действиях, сошел с конвейера именно этого завода. Едва поднявшись на ноги, Александр добровольно стал работать на заводе.

Затем Оськина отправили на обучение в Полтавское танковое училище. По стечению обстоятельств его эвакуировали в туркменский город Мары, где Александр начинал свой пусть танкистом. По окончании училища он произвел впечатление на комиссию своим мастерством в стрельбе и вождении на выпускных экзаменах.

Как одного из лучших выпускников младшего лейтенанта Оськина направили инструктором в учебный танковый полк 1-го Прибалтийского фронта. В июне 1944 года Оськина вновь отправили на фронт. Он был зачислен в 53-ю гвардейскую танковую бригаду.

Летом 1944 года войска 1-го Украинского фронта маршала Конева вошли на территорию Польши. Передовые части фронта форсировали Вислу, захватили два плацдарма в районе города Сандомир и южнее - возле Баранува-Сандомирского.

Германскому командованию было крайне необходимо выиграть время, чтобы провести тотальное перевооружение армии. Немецкие генералы возлагали большие надежды на вундерваффе - чудо-оружие. Они рассчитывали нанести тяжелые потери союзникам и принудить их к подписанию мирного договора на приемлемых для Германии условиях. Однако стремительное продвижение советских войск на юге Польши в корне изменило ситуацию.

Чтобы ликвидировать плацдармы на Висле, гитлеровцы решили использовать последний аргумент - один из первых образцов чудо-оружия, танк «Тигр-Б», получивший неофициальное название «Королевский тигр».

Длина танка без пушки составляла больше семи метров, ширина - почти четыре (3,77), высота - три метра. Лобовая броня корпуса, размещенная под рациональными углами, достигала 150 миллиметров, а башни - 180. Пробить ее из противотанковых и танковых пушек того времени было практически невозможно. «Королевский тигр» был вооружен мощным 88-ммилиметровым орудием с длиной ствола в 71 калибр.

Сорок пять «Королевских тигров» - самая большая партия за все время их производства - были направлены для усиления и без того мощной ударной группировки немецких войск в районе Сандомирского плацдарма.

Замысел командующего группой армий «Украина» генерал-полковника Йозефа Гарпе был таков: 3-й танковый корпус, используя неуязвимые «Королевские тигры» в качестве тарана, должен был проломить оборону в направлении Шидлув - Сташув. Затем выйти в районе Баранувак к переправам и уничтожить их. Одновременно на юге Сандомирского плацдарма планировалось нанести вспомогательный удар вдоль Вислы с целью отрезать оборонявшие плацдарм советские войска.

Одиннадцатого августа 1944 года в 8 часов утра советские позиции атаковали 15 «Королевских тигров», шесть «Пантер», восемь самоходных установок «Штуг» под прикрытием немецкой моторизированной пехоты - панцергренадеров. Оборонявшая Шидлув стрелковая дивизия, усиленная двумя противотанковыми полками, неожиданно оказала серьезное сопротивление. Лишь к полудню, когда немецкое командование бросило в бой 30 «Королевских тигров» и еще около 50 «Пантер» и «Штугов», советские части стали отходить.

К вечеру немецкие части захватили Шидлув и сосредоточились в районе поселка Оглендув на полпути к Сташуву. Генерал-полковник Йозеф Гарпе отбил победную телеграмму Гитлеру об успешном начале наступления. 53-я гвардейская танковая бригада была единственной силой на их пути, способной оказать сопротивление.

Поздно вечером 11 августа Оськина, как и других офицеров, командир бригады посвятил в планы немцев, которые удалось узнать от пленного: утром 12-го противник нанесет удар по Сташуву. В наступлении примут участие немецкие тяжелые танки неизвестного типа. Пленный также показал, что немцы ожидают встретить сопротивление лишь под Сташувом.

Поэтому командир 53-й бригады приказал выдвинуть батальоны ближе к Оглендуву, где немцы не ожидали встретить советских танкистов. Он приказал укрыть танки и противотанковые батареи на обратных скатах пологих холмов на выходе дороги из лощины. Таким образом, немецкие танки лишались своего главного преимущества - губительного огня с большой дистанции. Три советских танка должны были стать «заигрывающими». Они первыми открывали огонь, заставляя немецкие машины развернуться к позициям бригады бортом. Затем, по замыслу командира, все огневые средства должны были по команде открыть огонь, а «заигрывающие танки» - отойти.

Самое опасное место отвели Т-34 Александра Оськина. Его позиция была ближе других к дороге и располагалась фактически на открытом месте.

Около 7 часов утра по дороге проехал немецкий разведдозор - несколько мотоциклистов, бронеавтомобиль и бронетранспортер с пехотой. Их пропустили. Спустя несколько томительных минут из лощины показался первый «Королевский тигр». В предрассветном тумане огромный танк казался призраком. Из лощины показался второй исполин. Казалось, такому пушка «тридцатьчетверки» не может причинить вреда. Когда третий гигант поравнялся с засадой, Александр скомандовал: «Огонь!»

Первый снаряд ударил «Королевского тигра» в борт башни и с визгом отрикошетил. Наводчик поправил прицел и ударил под башню. «Королевский тигр» загорелся. Снаряд пробил броню и вызвал взрыв баков. Начался обстрел. Тем временем из лощины поднимались еще восемь «Королевских тигров» в сопровождении «Пантер» и «Штугов». Танкистам удалось подбить еще две немецкие боевые машины. В небе над лощиной появилась советская авиация, которая добила остатки ударной группы фашистов.

А 53-я бригада, сильно потрепав противника, уже вечером устремилась в атаку на Оглендув. В этом ночном бою экипаж Оськина вновь отличился - первым ворвался на улицы городка. Советские танкисты действовали так быстро и решительно, что немцы бежали, бросив три чудо-танка.

Двадцать третьего августа 1944 года указом Президиума Советского Союза гвардии младшему лейтенанту Александру Оськину было присвоено звание Героя Советского Союза.

Осенью 1944 года Александр Оськин был отозван с фронта и направлен в Военную академию бронетанковых войск.

В годы перестройки подвиг Оськина неожиданно был подвергнут сомнению. В прессе стали появляться публикации разных авторов, утверждавших, что Оськин подбил лишь один танк, а остальные, уничтоженные артиллеристами и другими танкистами, приписал себе.

Александр Оськин никак не реагировал на подобные выпады. Ему незачем было что-то кому-то доказывать. Однако перестал давать интервью, отказывался от съемок на телевидении. В 2010 году его не стало.

Александру Оськину посвящен новый выпуск программы «Легенды армии». Смотрите премьеру 22 октября в 19:40 на телеканале «Звезда».