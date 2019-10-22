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Т-34 против вундерваффе: как легендарный танкист Александр Оськин уничтожил «чудо-оружие» немцев

Лина Давыдова
Василий Соколов
09:59 22.10.2019
Судьба Героя Советского Союза Александра Оськина похожа на сюжет фантастического фильма. Легендарный танкист несколько раз находился на грани смерти, но чудом оставался жив. Ему посвящен новый выпуск программы «Легенды армии». Смотрите 22 октября в 19:40 на телеканале «Звезда».
Т-34 против вундерваффе: как легендарный танкист Александр Оськин уничтожил «чудо-оружие» немцев
© Фото: РИА Новости

В августе 1944 года в полосе обороны 53-й гвардейской танковой бригады была уничтожена немецкая разведгруппа. Взятый в плен немецкий фельдфебель сообщил, что утром противник планировал нанести мощный удар в направлении Баранува, где располагались единственные паромные переправы, соединявшие Сандомирский плацдарм с большой землей. Грандиозная стратегическая операция оказалась под угрозой срыва.

Гитлер назвал Сандомирский плацдарм на Висле «пистолетом, приставленным к виску империи». На его ликвидацию бросили мощную танковую группу под командованием генерал-полковника Йозефа Гарпе. Наступление началось 11 августа 1944 года. В первый же день войска вермахта смяли советскую оборону в районе польского города Шидлува. По фронту поползли слухи о неуязвимых громадных немецких танках, от которых отскакивают снаряды противотанковых пушек. И вот теперь слухи подтвердил пленный немецкий фельдфебель. По его словам, в Шидлув, кроме танковой дивизии, прибыл личный резерв Гитлера - 501-й тяжелый танковый батальон, укомплектованный новыми неизвестным танками.

Кроме невнятных ответов о немецком духе, оружии возмездия и немецких технологиях, которые должны наводить ужас на противника, ничего узнать про новые танки от пленного не удалось. На вооружении бригады стояли в основном Т-34 с пушкой калибра 76 миллиметров.

Нужно было заставить немецкие тяжелые танки развернуться к позициям бригады бортом и кормой. Только в этом случае Т-34 76 могли рассчитывать пробить броню. На совещании офицеров бригады было принято решение использовать тактику «заигрывающего танка».

В этой ситуации шансов на выживание у «заигрывающего танка» было немного. Сыграть роль «живца» вызвался младший лейтенант Александр Оськин. В бригаде о нем ходила слава заговоренного: семь раз немцы жгли его машины, а он выживал. Именно такой был нужен для выполнения самоубийственного задания.

Оськин родился в крестьянской семье в деревне Малое Коровино Рязанской губернии. В 1932 году окончил начальную сельскую школу. В семье решили отправить его учиться дальше - к бабушке в Москву.

Александр мечтал после школы пойти в военное училище, но бабушка, потерявшая в годы Первой мировой и Гражданской войн мужа и двух сыновей, резко выступила против. Тогда Оськин поступил в экономический техникум, а после окончания пошел работать налоговым инспектором. Но отступить от своей мечты он не мог. Осенью 1940 года Оськина призвали на срочную службу в армию, и он сразу же попросился в танковые войска.

Весной 1941 года Александр получил звание сержанта и стал командиром танка Т-26 в 9-й танковой дивизии в городе Мары в Туркмении. А 25 июня 1941 года, всего через три дня после начала войны, дивизия получила приказ о переброске на фронт.

Она попала в самое пекло Смоленского сражения, в ходе которого удалось задержать наступление немецких войск на Москву на два месяца. Однако и цена за это оказалась огромной - Красная армия потеряла последние полнокровные механизированные дивизии и больше 700 тысяч человек личного состава. К сентябрю 1941-го из 208 танков 9-й дивизии в строю осталось 27. Александр к тому моменту уже дважды терял танк. А в районе Наро-Фоминска Оськин был тяжело ранен в ногу. Вскоре он вновь попал в эпицентр боевых действий. Сначала под Харьковом в мае 1942-го, где его 163-я танковая бригада, потеряв почти все танки, едва вырвалась из окружения. Затем осенью на подступах к Сталинграду в составе 13-го танкового корпуса принял участие в тяжелейших боях против немецкой 4-й танковой армии, рвавшейся к Волге. В октябре 1942 года мощный взрыв немецкой авиабомбы отбросил Оськина на десяток метров и засыпал землей. Фронтовые товарищи решили, что он умер, и уже собирались бросить его в братскую могилу. Но в этот момент пришли санитары. Они обратили внимание на все еще дышащего Оськина и отвезли его в госпиталь в Нижнем Тагиле. Там работало крупнейшее танковое предприятие - Уральский танковый завод. За годы войны он выпустил больше 30 тысяч танков. Практически каждый второй Т-34, принявший участие в боевых действиях, сошел с конвейера именно этого завода. Едва поднявшись на ноги, Александр добровольно стал работать на заводе.

Затем Оськина отправили на обучение в Полтавское танковое училище. По стечению обстоятельств его эвакуировали в туркменский город Мары, где Александр начинал свой пусть танкистом. По окончании училища он произвел впечатление на комиссию своим мастерством в стрельбе и вождении на выпускных экзаменах.

Как одного из лучших выпускников младшего лейтенанта Оськина направили инструктором в учебный танковый полк 1-го Прибалтийского фронта. В июне 1944 года Оськина вновь отправили на фронт. Он был зачислен в 53-ю гвардейскую танковую бригаду.

Летом 1944 года войска 1-го Украинского фронта маршала Конева вошли на территорию Польши. Передовые части фронта форсировали Вислу, захватили два плацдарма в районе города Сандомир и южнее - возле Баранува-Сандомирского.

Германскому командованию было крайне необходимо выиграть время, чтобы провести тотальное перевооружение армии. Немецкие генералы возлагали большие надежды на вундерваффе - чудо-оружие. Они рассчитывали нанести тяжелые потери союзникам и принудить их к подписанию мирного договора на приемлемых для Германии условиях. Однако стремительное продвижение советских войск на юге Польши в корне изменило ситуацию.

Чтобы ликвидировать плацдармы на Висле, гитлеровцы решили использовать последний аргумент - один из первых образцов чудо-оружия, танк «Тигр-Б», получивший неофициальное название «Королевский тигр».

Длина танка без пушки составляла больше семи метров, ширина - почти четыре (3,77), высота - три метра. Лобовая броня корпуса, размещенная под рациональными углами, достигала 150 миллиметров, а башни - 180. Пробить ее из противотанковых и танковых пушек того времени было практически невозможно. «Королевский тигр» был вооружен мощным 88-ммилиметровым орудием с длиной ствола в 71 калибр.

Сорок пять «Королевских тигров» - самая большая партия за все время их производства - были направлены для усиления и без того мощной ударной группировки немецких войск в районе Сандомирского плацдарма.

Замысел командующего группой армий «Украина» генерал-полковника Йозефа Гарпе был таков: 3-й танковый корпус, используя неуязвимые «Королевские тигры» в качестве тарана, должен был проломить оборону в направлении Шидлув - Сташув. Затем выйти в районе Баранувак к переправам и уничтожить их. Одновременно на юге Сандомирского плацдарма планировалось нанести вспомогательный удар вдоль Вислы с целью отрезать оборонявшие плацдарм советские войска.

Одиннадцатого августа 1944 года в 8 часов утра советские позиции атаковали 15 «Королевских тигров», шесть «Пантер», восемь самоходных установок «Штуг» под прикрытием немецкой моторизированной пехоты - панцергренадеров. Оборонявшая Шидлув стрелковая дивизия, усиленная двумя противотанковыми полками, неожиданно оказала серьезное сопротивление.  Лишь к полудню, когда немецкое командование бросило в бой 30 «Королевских тигров» и еще около 50 «Пантер» и «Штугов», советские части стали отходить.

К вечеру немецкие части захватили Шидлув и сосредоточились в районе поселка Оглендув на полпути к Сташуву. Генерал-полковник Йозеф Гарпе отбил победную телеграмму Гитлеру об успешном начале наступления. 53-я гвардейская танковая бригада была единственной силой на их пути, способной оказать сопротивление.

Поздно вечером 11 августа Оськина, как и других офицеров, командир бригады посвятил в планы немцев, которые удалось узнать от пленного: утром 12-го противник нанесет удар по Сташуву. В наступлении примут участие немецкие тяжелые танки неизвестного типа. Пленный также показал, что немцы ожидают встретить сопротивление лишь под Сташувом.

Поэтому командир 53-й бригады приказал выдвинуть батальоны ближе к Оглендуву, где немцы не ожидали встретить советских танкистов. Он приказал укрыть танки и противотанковые батареи на обратных скатах пологих холмов на выходе дороги из лощины. Таким образом, немецкие танки лишались своего главного преимущества - губительного огня с большой дистанции. Три советских танка должны были стать «заигрывающими». Они первыми открывали огонь, заставляя немецкие машины развернуться к позициям бригады бортом. Затем, по замыслу командира, все огневые средства должны были по команде открыть огонь, а «заигрывающие танки» - отойти. 

Самое опасное место отвели Т-34 Александра Оськина. Его позиция была ближе других к дороге и располагалась фактически на открытом месте.

Около 7 часов утра по дороге проехал немецкий разведдозор - несколько мотоциклистов, бронеавтомобиль и бронетранспортер с пехотой. Их пропустили. Спустя несколько томительных минут из лощины показался первый «Королевский тигр». В предрассветном тумане огромный танк казался призраком. Из лощины показался второй исполин. Казалось, такому пушка «тридцатьчетверки» не может причинить вреда.  Когда третий гигант поравнялся с засадой, Александр скомандовал: «Огонь!»

Первый снаряд ударил «Королевского тигра» в борт башни и с визгом отрикошетил. Наводчик поправил прицел и ударил под башню. «Королевский тигр» загорелся. Снаряд пробил броню и вызвал взрыв баков. Начался обстрел. Тем временем из лощины поднимались еще восемь «Королевских тигров» в сопровождении «Пантер» и «Штугов». Танкистам удалось подбить еще две немецкие боевые машины. В небе над лощиной появилась советская авиация, которая добила остатки ударной группы фашистов.

А 53-я бригада, сильно потрепав противника, уже вечером устремилась в атаку на Оглендув. В этом ночном бою экипаж Оськина вновь отличился - первым ворвался на улицы городка. Советские танкисты действовали так быстро и решительно, что немцы бежали, бросив три чудо-танка.     

Двадцать третьего августа 1944 года указом Президиума Советского Союза гвардии младшему лейтенанту Александру Оськину было присвоено звание Героя Советского Союза.

Осенью 1944 года Александр Оськин был отозван с фронта и направлен в Военную академию бронетанковых войск.

В годы перестройки подвиг Оськина неожиданно был подвергнут сомнению. В прессе стали появляться публикации разных авторов, утверждавших, что Оськин подбил лишь один танк, а остальные, уничтоженные артиллеристами и другими танкистами, приписал себе.

Александр Оськин никак не реагировал на подобные выпады. Ему незачем было что-то кому-то доказывать. Однако перестал давать интервью, отказывался от съемок на телевидении. В 2010 году его не стало.

Александру Оськину посвящен новый выпуск программы «Легенды армии». Смотрите премьеру 22 октября в 19:40 на телеканале «Звезда».

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