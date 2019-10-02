На пределе: «Звезда» впервые расскажет о сверхсекретной школе спецназа в СССР

В марте 1969 году в Советском Союзе создали сверхсекретную школу, о которой до недавнего времени не знали даже сотрудники спецслужб. Кузница кадров самого уникального спецназа в мире называлась она КУОС - курсы усовершенствования офицерского состава КГБ СССР. В целях конспирации ее называли военной частью 93526 или просто спецкурсами КГБ.

С конца 1969 года из республиканских отделов КГБ в подмосковную Балашиху стали прибывать лучшие оперативные сотрудники: физически выносливые, владеющие иностранными языками и с опытом агентурной работы.

Их подготовку опытные инструкторы превращали в настоящие испытания.

«Чтобы человек закалился, ему надо создать такие условия, когда он через не могу все должен делать. Надо было пройти по бездорожью, по снегу, по колено, по грудь - неважно. Но он должен был выполнить свою задачу. И он понимал, если он не выполнит, значит, он что-то не доделал, на него надежды не будет», - считает Анатолий Набоков, офицер запаса, ветеран спецслужб КГБ, преподаватель КУОС. «Тебя выбросили где-то в лесу, и через два часа ты должен пробежать 20 километров по ночному лесу. С полной боевой выкладкой, по дороге, значит должен встретится там с кем-то, с чем-то, получить от него сообщение и во столько-то тебя будет ждать машина. Если ты опоздал на полчаса, то тебе еще нужно 10 километров пробежать - машина уже тебя ждет в другом месте по запасному варианту», - вспоминает Александр Карелин, полковник КГБ в отставке, выпускник КУОС.

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Программы по агентурной разведке, минно-взрывному и диверсионному делу не зря составляли лучшие специалисты в своей области. Они же организовывали для слушателей полевые испытания.

«Вас выбрасывают ночью, вы к утру должны быть под землей. Группа из 12 человек, вытаскивает несколько десятков кубометров земли таким образом, чтобы в ближайшем радиусе не было ни одного комочка земли. Это надо все вынести, это надо все растворить, либо в болоте, либо в ручье, либо куда хочешь. Нужно повалить, сколько леса, его же нельзя тут же валить, это надо где-то, оттуда достать, обложить это бревнами. И все за одну короткую ночь. То есть все занятия на пределе физических и психологических возможностей. Ты должен уложиться, ты должен успеть, ты должен это сделать и сделать на высочайшем уровне», - говорит Игорь Гиоргадзе, министр безопасности Грузии 1993-95 гг., выпускник КУОС.

© ТРК "Звезда"

Время от времени группа получала по рации особые вводные. Например, что в отряде появился раненый, роль которого играла 70- килограммовая кукла.

«Если неграмотно передвигаться, то это выматывает. А если появляется этот раненый в тылу? То это вообще большая нагрузка. Потому что практически сдерживает всю группу при движении. После прихода уже и доклада "товарищ полковник, группа такая-то прибыла" начинают пинать ногами эту куклу и снимают с себя стресс», - объясняет полковник КГБ СССР, руководитель КУОС (1983-93 гг.) Сергей Голов.

Случалось, что особо смекалистые офицеры в ответ на сообщение о раненом, рапортовали в штаб: «Спасти бойца не удалось. Похоронили на месте». Когда такие группы приходили на финиш, руководитель доставал из планшета бумагу и зачитывал условную правительственную телеграмму: «За мужество и героизм представить погибшего к званию Героя СССР и похоронить с воинскими почестями на родине». После этих слов группе ничего не оставалось, как вернуться назад и повторить маршрут, но теперь уже с куклой на руках.

Ученикам внушали одно из главных правил спецназа: в каком составе ушли на задание, в таком должны вернуться. Если повезет - живыми или раненными, если нет - мертвыми. Но вернуться должны все. Все дело в том, что работа разведывательно-диверсионных групп должна проходить тихо, не оставляя следов. Идеально, если результат операции будет выглядеть как стечение обстоятельств или несчастный случай. Любая улика, а уж тем более похороненный боец, может иметь самые непредсказуемые последствия - от ликвидации группы и провала операции до объявления войны.

Уникальной сверхсекретной школе, ее педагогам и методике посвящен новый выпуск программы «Секретные материалы» с Андреем Луговым. Не пропустите премьеру в среду, 2 октября, в 20:25 на телеканале «Звезда».