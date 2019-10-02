Выжить и вернуться: как в СССР готовили лучший в мире спецназ

Утром 17 сентября 1979 года на авиабазе Баграм совершил посадку советский военно-транспортный самолет. На его борту находились деревянные ящики, похожие на контейнеры для хранения длинноствольного оружия, но с просверленными отверстиями. Странный багаж перебросили в машину и в сопровождении офицеров КГБ доставили на секретную виллу недалеко от Кабула. Здесь груз с нетерпением ждали афганские министры, которые чудом спаслись от расстрела и арестов, проводимых новым афганским лидером Хафизуллой Амином.

«Около 16.40 по его приказу был задушен Тараки. Он был его учитель, как он его называл все время. Все соратники Тараки были тоже. Или уничтожены или брошены в тюрьму», - говорит полковник КГБ СССР, руководитель КУОС (1983-93 гг.) Сергей Голов.

Оставшиеся на свободе политические оппоненты Амина - трое министров правительства Тараки - попросили защиты у советской стороны.

© ТРК "Звезда"

Спасение афганских министров было поручено оперативной группе КГБ под руководством Бориса Иванова. Разработанный чекистами план был прост и дерзок: упаковать опальных чиновников в специальные ящики и под видом дипломатического груза самолетом вывезти на территорию СССР.

По пути в аэропорт машины прошли несколько проверок. Все шло без осложнений. Но на последнем посту афганский лейтенант потребовал провести детальный досмотр груза. Советские офицеры уже готовились к бою, но ситуацию спас сам проверяющий. Заглянув под тент, он уперся лбом в дуло автомата. Потеряв дар речи, лейтенант жестом дал команду пропустить транспорт. Через полчаса машины въехали на борт готового к взлету самолета. Еще через час спасенные министры вышли на военном аэродроме в Ташкенте.

Имена тех, кто занимался разработкой и реализацией этой операции хранились в секрете. Их жизнь была тайной даже для близких, а операция по спасению афганских министров - лишь эпизодом. Их миссия - выполнение особых поручений за рубежом.

Их готовили на Курсах усовершенствования офицерского состава КГБ СССР. Сокращенно - КУОС. Про эту сверхсекретную школу до недавнего времени ничего не знали даже сотрудники спецслужб. А ведь КУОС был кузницей кадров самого уникального спецназа в мире.

© ТРК "Звезда"

Сверхсекретная школа подготовки спецкадров КГБ была создана в марте 1969 года. В целях конспирации ее называли военной частью 93526 или просто спецкурсами КГБ.

«Говорить о КУОСе можно только в превосходной степени: самое-самое. Самое засекреченное в свое время, самое необычное, самое элитарное, самое офицерское. Да, там самое удивительное по методике подготовки», - уверен Игорь Гиоргадзе, министр безопасности Грузии 1993-95 гг., выпускник КУОС.

С конца 1969 года в областные и республиканские отделы КГБ стала ежегодно поступать секретная разнарядка - прислать в центральный аппарат личные дела лучших оперативных сотрудников, физически выносливых, обладающих опытом агентурной работы, владеющих иностранными языками. Вслед за документами в Москву уезжают и лучшие офицеры. Согласно распоряжению их новым местом службы становится военная часть 93526.

«Меня вызвали и сказали: "Ты откомандировываешься в распоряжение такое-такое". Все. Самолет, Москва, Балашиха. Прибыл по вашему приказу, старший лейтенант Гиоргадзе. Нет, не Гиоргадзе. Дают удостоверение, открываешь - у тебя там другая фамилия и удостоверение войсковое, что ты военнослужащий войсковой части. С фотографией. Все готово», - вспоминает Игорь Гиоргадзе, министр безопасности Грузии 1993-95 гг., выпускник КУОС.

Вместе с новыми документами и фамилиями офицеры КГБ получали четкие инструкции о правилах и распорядках в секретном учреждении, а также узнавали цель своего визита в подмосковную Балашиху.

© ТРК "Звезда"

В КУОС преподавали 36 человек основного и 17 вспомогательного составов. Ежегодно спецподготовку в школе проходили 60 офицеров КГБ. Обучение длилось 7 месяцев, а учебный девиз слушателей гласил: «Это очень хорошо, что пока нам плохо…»

«Цель подготовки этих курсов состояла в том, чтобы создать, подготовить руководителя, партизанского отряда, партизанской группы, которая будет заслана далеко в тыл противника и будет там организовывать ведение партизанской войны», - объясняет Александр Карелин, полковник КГБ в отставке, выпускник КУОС 1977 г. «Что это значит? То есть командир оперативно-боевой группы должен получить знания как по разведывательной деятельности. По минно-подрывной деятельности. Прыгнуть с парашютом, быть в горах, например. Дальше после этого подводная подготовка, дальше после этого медицинская подготовка, психологическая подготовка, радиодело. То есть фактически на выходе он был готов не только сам, как командир, но и мог, например, подготавливать личный состав для боевой деятельности», - добавляет Сергей Голов, полковник КГБ СССР, руководитель КУОС (1983-1993 гг.).

Для отработки спецнавыков на КУОС было все необходимое: полигоны и тиры, вертолеты и машины, новейшая электронно-вычислительная техника и лучший арсенал оружия. Его поставляли через дипломатические каналы, тем же путем завозились иностранные обмундирование и пособия по подготовке спецназа. Их собирали по всему миру - везде, где работали легальные и нелегальные советские разведчики. Благодаря их помощи, в спецбиблиотеке КУОС хранились учебники, схемы, карты, таблицы, засекреченные документы и доступные научно-популярные брошюры. Здесь же были иностранные учебные фильмы.

© ТРК "Звезда"

На КУОС говорили - от работы группы специального назначения в прямом смысле подчас зависит судьба мира, но жизнь конкретного офицера не стоит ничего. Будущие командиры разведывательно-диверсионных и партизанских групп знали - в случае провала им никто не придет на помощь. Правительство страны от них откажется. И лучше погибнуть на месте, чем попасть в плен.

«Ты не попадаешь под Венскую конвенцию. Потому что ты не являешься действующим сотрудником действующей армии. Ты являешься диверсантом», - объясняет полковник КГБ в отставке, выпускник КУОС Александр Карелин. «Спецназ - это все-таки самопожертвование. Люди, которые служат в таких подразделениях специального назначения, должны прекрасно понимать, что им жизнь уже не принадлежит. Эту жизнь, с ней можно, как говорится, попрощаться ради жизни других людей в любой момент», - добавляет Валерий Попов, президент Ассоциации ветеранов группы специального назначения «Вымпел», выпускник КУОС 1982 г.

Именно поэтому первая задача спецназовца, работающего на чужой территории - незаметно и бесследно выполнить самую невыполнимую работу. Вторая - выжить и вернуться домой. Выжить под снегом, на море, в горах, в пустыне. И вернуться. Из любой точки земного шара.

КУОС посвящен новый выпуск программы «Секретные материалы». «Звезда» впервые расскажет об этой сверхсекретной школе советских диверсантов. Не пропустите премьеру в среду, 2 октября, в 20:25 на нашем телеканале.