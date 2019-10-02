Герои Великой Отечественной: останки 73 казахстанцев нашли в России

В Ивановской области обнаружили захоронения 73 казахстанцев, погибших в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщили «Звезде» в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.

Сведения о павших советских воинах были переданы военному ведомству Казахстана. Останки солдат Красной армии покоятся на кладбищах городов Иваново, Комсомольск, Кохма, Пучеж, Кинешма, Тейково, а также есть захоронения на воинских кладбищах №1 и 2.

Среди погибших бойцов - рядовые, ефрейторы, сержанты, капитаны и старшины. Минобороны Казахстана сейчас ищет родных и близких красноармейцев.