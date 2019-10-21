Потомок Кеннеди рассказал о неуловимом советском «кроте» в ЦРУ в период Карибского кризиса

Советской разведке удалось внедрить в ЦРУ США своего агента, работавшего в спецслужбе до и во время Карибского кризиса 1962 года. Американцам при этом так и не удалось раскрыть разведчика. Об этом рассказал профессор Роберт Кеннеди-младший, который является племянником президента Джона Кеннеди.

По его словам, в ЦРУ якобы действовал так называемый «крот», который так и не был пойман.

«Мы до сих пор не знаем, кто это был», - уточнил Кеннеди-младший в интервью ТАСС.

Он добавил, что внедренный сотрудник благополучно пресекал все попытки ЦРУ получить высокопоставленных агентов во власти СССР. Более того, благодаря действиям «крота» информация о происходящем в стенах Кремля оставалась для США недоступна.

Таким образом, Кеннеди-младший признал, что его дядя в период Карибского кризиса не смог получить никаких данных о планах первого секретаря ЦК КПСС, председателя Совета министров СССР Никиты Хрущева - американская разведка просто не могла добывать такие сведения.