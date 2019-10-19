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Обнаружен потопленный в ключевой битве за Тихий океан авианосец

Ирина Егорова
22:45 19.10.2019
Авианосец «Кага» ушел ко дну в 1942 году в ходе сражения у атолла Мидуэй.
Обнаружен потопленный в ключевой битве за Тихий океан авианосец
© Фото: wikimedia.org

Обломки авианосца «Кага» Военно-морских сил Японской империи нашли на дне Тихого океана, пишет Nippon

На глубине почти 5,5 тысячи метров американские исследователи обнаружили затонувший 77 лет назад корабль. Поиск исторического раритета занял несколько недель.

Кага участвовал в нападении на Перл-Харбор в декабре 1941 года. Японский флот потерял авианосец в ключевой битве за Мидуэй в 1942 году. На «Кагу» обрушился бомбовый авиаудар, что спровоцировало пожар. Команда покинула горящий корабль, а судно впоследствии торпедировали и затопили, чтобы враг не заполучил японский авианосец.

Проигранная битва за Мидуэй обеспечила преимущество США на Тихоокеанском театре военных действий во Второй мировой войне.

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