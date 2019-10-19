История появления советского народного автомобиля началась с «идеологической диверсии»

История появления советского народного автомобиля началась, можно так сказать, с идеологической диверсии. В 1959 в московском парке Сокольники открылась американская выставка. Советские люди увидели телевизоры, холодильники, мебель, американские машины. Посетители были в шоке, автоконструкторы - тоже. Появилась цель - догнать Америку.

Квартира, машина, дача - вожделенная триада, вершина потребительского идеала в СССР. При этом квартиры и дачи советскому человеку «давали», а вот автомобиль приходилось покупать. И каждый из трехсот миллионов граждан Союза мечтал рано или поздно выйти из трамвая и сеть в собственное авто.

Советский человек читал, что автомобиль - это не роскошь, а средство передвижения. Но отказывался в это верить. Автомобиль и туалетная бумага были двумя самыми дефицитными товарами в списках Госплана.

Сам модельный ряд советских машин был, прямо скажем, коротким: «Москвич», «Жигули», «Запорожец», «Волга». И роскошная «Чайка» - для «небожителей» из политбюро. Личный автомобиль был заветной мечтой миллионов. Часто мечтой несбыточной.

Но тем, кому удалось приобрести машину, любили собственное авто так беззаветно, что даже не давали железным друзьям умирать. Ведь только в СССР не было автомобильных свалок. Каким был автопром Советского Союза, на каких авто ездили знаменитые и влиятельные, а также почему советских мужчин так тянуло в гараж, и кто там был самый главный? Не пропустите премьеру программы «СССР. Знак качества» 19 октября, в 13.15 на телеканале «Звезда».