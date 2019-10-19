Боевая авиация и Т-72Б-3 примут участие в параде в честь 75-й годовщины освобождения Белграда

Экипажи боевых вертолетов и танка ЗВО примут участие в параде 19 октября, который состоится в Республике Сербия в ознаменование 75-й годовщины освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков. Об этом сообщили в пресс-службе округа.

Транспортный самолет Ан-124-100 «Руслан» осуществил доставку двух вертолетов Ми-35 и танка Т-72Б-3, уточнили в ЗВО. В ближайшее время военнослужащие примут участие в репетиции и проведении самого парада на военном аэродроме Батайница под Белградом.

Также в воскресенье в Москве в 22.00 расчеты салютных установок и орудий ЗиС-3 отдельного гвардейского салютного дивизиона произведут артиллерийский салют, посвященный освобождению Белграда. Сайт «Звезды» покажет трансляцию салюта на Поклонной горе в прямом эфире.

В операции по освобождению Белграда принимали участие войска 3-го Украинского фронта, в том числе 57-я армия, 4-й гвардейский механизированный корпус, а также Народно-освободительная армия и партизанские отряды Югославии, в частности, 1-я армейская группа при поддержке 17-й воздушной армии.