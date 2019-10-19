Небо Москвы украсят свыше 2 тысяч фейерверков в честь 75-й годовщины освобождения Белграда

Завтра, 20 октября, в 22.00 по московскому времени отдельный гвардейский салютный дивизион ЗВО произведет артиллерийский салют в честь 75-й годовщины освобождения города Белграда от немецко-фашистских захватчиков.

Звуковое сопровождение салюта будет обеспечено 24 залпами пушек ЗиС-3 времен Великой Отечественной войны, входящих в состав дивизиона батарей, сообщили в пресс-службе округа.

Всего в небо Москвы будут выпущены фейерверки более 50 видов, купола разрывов превысят в диаметре 300 метров.

Запуск более 2 тыс. праздничных фейерверков будет произведен из размещенных на Поклонной горе самоходных комбинированных пусковых салютных установках калибра от 105 до 310 мм на базе автомобиля КамАЗ.

Белградская стратегическая наступательная операция проходила с 28 сентября по 20 октября 1944 гг., в ходе совместных действий Красной армии, НОАЮ и войск Болгарии были освобождены восточные и южные регионы Югославии и ее столица Белград от немецко-фашистских войск.

В ходе операции были уничтожены основные силы группы армий «Сербия». После того, как была перерезана магистраль Салоники - Белград, группа армий «F», расположенная в Греции, оказалась в критическом положении.

Немецким войскам пришлось отходить на север в обход через труднодоступные, контролируемые партизанами районы Боснии. Отход сопровождался большими потерями в живой силе. Большую часть техники, боеприпасов, продовольствия немецким войскам пришлось бросить.

Все это не позволило отступавшим немецким частям принять своевременное участие в битве за Венгрию. Разгром немецких войск в Белградской операции создал предпосылки для освобождения Народно-освободительной армией Югославии остальной части Сербии, Черногории и Македонии в ноябре-декабре 1944 года.

Сайт «Звезды» покажет трансляцию салюта на Поклонной горе в прямом эфире.