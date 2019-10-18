Ценой жизни: два солдата повторили подвиг Матросова при освобождении Белграда

Подвиг советского стрелка Александра Матросова, закрывшего собой амбразуру немецкого дзота и тем самым позволившего бойцам своего взвода совершить атаку опорного пункта, был повторен еще дважды во время освобождения Белграда от фашистов. Об этом свидетельствуют рассекреченные документы Минобороны России, опубликованные к 75-летию Белградской операции.

Как следует из материалов, героические поступки совершили Иван Адаменко и Николай Кравцов.

Во время боевых действий Адаменко заметил, что два пулемета врага не дают роте пойти в атаку. Один из них он уничтожил гранатой, а затем закрыл амбразуру второго своим телом.

© Минобороны России

«Ценою своей жизни Иван Адаменко помог своим боевым товарищам перейти в наступление», - говорится в документе.

© Минобороны России

Также храбростью отличился Николай Кравцов - лейтенант медицинской службы и фельдшер.

© Минобороны России

«Действуя в составе штурмовой группы по захвату телеграфно-телефонной станции Белграда, в критический момент боя, невзирая на опасность, бросился на амбразуру дота», - констатируется в документе.

© Минобороны России

Ради победы он пожертвовал своей жизнью.

Стратегическая наступательная операция завершилась 20 октября 1944 года.