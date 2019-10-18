В Арктике нашли бочку с кофе времен Николая II
Остатки зимовья американской полярной экспедиции Эвелина Болдуина 1902 года заметили российские исследователи.
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Исследователи Русского географического общества обнаружили бочку с кофе начала XX века.
Как выяснили специалисты, находка была оставлена на базе экспедиции Эвелина Болдуина в 1902 году. Место хорошо сохранилось, что позволило участникам похода обнаружить еще множество исторических предметов, которые представят широкой публике 22 октября в штаб-квартире РГО.
Тем не менее, на сегодняшний день целостность базы находится под угрозой.
«Море постепенно разрушает берег, и скоро эти уникальные постройки могут исчезнуть», - рассказал участник экспедиции Леонид Круглов.