В Арктике нашли бочку с кофе времен Николая II

Исследователи Русского географического общества обнаружили бочку с кофе начала XX века.

Как выяснили специалисты, находка была оставлена на базе экспедиции Эвелина Болдуина в 1902 году. Место хорошо сохранилось, что позволило участникам похода обнаружить еще множество исторических предметов, которые представят широкой публике 22 октября в штаб-квартире РГО.

Тем не менее, на сегодняшний день целостность базы находится под угрозой.