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Роскошная яхта внутри «супердинозавра»: как повторят Великую Северную экспедицию

Диана Сирази
Ирина Егорова
18:55 18.10.2019
В Архангельске строят традиционный русский коч, которыми пользовались поморы в 18 веке по современным технологиям.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В Архангельске начали строительство традиционного русского коча, которые существовали три века назад. Сейчас судно больше похоже на скелет огромного динозавра. За основу нового коча взяли старейшее судно, которое впервые проложило путь к Арктике. Тогда это помогло России закрепить за собой северные территории.

«Верой и правдой служил нашим предкам и давал им возможность кормить семьи, транспортировать товары. На них ходили 5 веков! На Шпицберген, Новую Землю, Ямал, Норвегию. Потому что прочные. Коч мог швартоваться на любом берегу. Таким его строят и сейчас», - заявил корреспонденту «Звезды» глава Фонда возрождения традиционного судостроения и арктического мореплавания Глеб Плетнев.

Работа над современным кочем ведется ежедневно. Судно способно преодолевать ледники и выдерживает любые морозы. Плетнев объясняет это уникальной формой корпуса судна. Обводы коча делают его похожим на яйцо.

Заведующий научным отделом Северного морского музея Иван Катышев показал модель коча XVI века.

«Примерно так будет выглядеть и современное судно. Вот только вместо древней начинки - внутри роскошная яхта», - заявил он.

Парусные суда поморов и сибирских промышленников исчезли после приказа Петра I, который начал строить судна на голландский манер. У современного коча большие цели. Уже в 2021 году ему предстоит отправиться в путешествие. Спустя три века Поморский коч отчалит из Архангельска и пройдет по своему прошлому пути - по маршруту Великой Северной экспедиции к Обской губе. Основными задачами являются увеличение грузоперевозок и освоение Севера, где сходятся интересы многих стран.

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