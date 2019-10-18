«Такое не придумаешь»: новые доказательства подвига 28 панфиловцев

Не так давно был рассекречен ряд документов особого отдела НКВД. Речь шла о неправильном награждении некоторых воинов, героев-панфиловцев. И там открылись новые документы и новые факты, которые подтверждают, что бой у Дубосеково был и что у 28 человек из 316-й стрелковой (8-й гвардейской) дивизии участвовали в нем. Об этом в студии «Открытого эфира» заявил научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.

«Мы знаем, что журналист Кривицкий приезжал в военную часть, он непосредственно с командиром полка Капровым и другими бойцами выезжал на место непосредственно. Они поднимали останки», - рассказал собеседник «Звезды».

В 1942 году выяснилось, что несколько героев боя у разъезда Дубосеково выжили. Это стало поводом, чтобы в 1948 году главный военный прокурор Вооруженных Сил Афанасьев поставил под сомнение весь подвиг.

«Когда это донесли уже Жданову, тот прекрасно понял, что это копают в том числе против тех командующих, в том числе против Жукова, да и вообще против подвига. Это было противостояние внутри аппарата, который был тогда», - считает научный директор Российского военно-исторического общества.

По его словам, по некоторым людям, в том числе которые выжили, остаются вопросы. Но донесения совершенно разных людей не могут сходиться, если подвига панфиловцев не было. В рассказах старшины четвертой роты Дживаго, самого Капрова, политруков информация одна: 16 ноября, высота 251, разъезд Дубосеково, деревня Петелино, начало боя - 9 утра, вначале идет пехота, потом две волны танков.

«По многим документам это все сходилось. Не могут десятки человек говорить вразнобой», - говорит Мягков.

Один из выживших тогда - Илларион Васильев. Он участвовал в бою, был тяжело ранен и отправлен в госпиталь.

«Во время войны уже появилась информация, что он выжил. И он рассказывал, что Клочков был, он возглавил бой, что Клочков говорил слова: "Тяжело нам придется, танки идут, но надо держаться - позади Москва". Это абсолютно точно. Илларион Васильев до подробностей описал, как он стрелял из пулемета вначале, потом из трехлинейки, как они запалы закладывали в гранаты, которые шли под танки, на семь метров подбирались под танки, кидали эти связки гранат под танки, как бутылки с зажигательной смесью кидали в щели танковые. Такое не придумаешь», - уверен Мягков.

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