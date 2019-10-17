Патриотический проект «Стена Героев» будет реализован на Северном Кавказе

Проект «Стена Героев» выиграл грант президента РФ на сумму более 2 млн рублей. На эти средства планируется создать «стилизованные конструкции с креплениями для плакатов», с которыми люди выходят на акцию «Бессмертный полк».

«Ежегодно многие участвуют в акции "Бессмертный полк", и некоторым людям просто негде хранить плакаты до следующего года», - сообщил ТАСС в четверг председатель Ассоциации студентов вузов СКФО Азамат Люев.

Таким образом, стенд станет местом хранением плакатов. В течение года все желающие участники «Бессмертного полка» могут принести плакат в образовательное учреждение, подписать его необходимой информацией об участнике ВОВ. На одном стенде, по словам Люева, может уместиться около 100-150 фотографий. Далее, учащиеся смогут знакомиться с историями героев войны. Плакаты можно будет забрать со стенда на акции и шествия.

Стенды будут размещаться в 15 образовательных учреждениях в семи регионах Северного Кавказа.

Проект будет реализован в феврале в Кабардино-Балкарии, в марте - в Махачкале, Грозном, Владикавказе и Магасе, в апреле - в Черкесске и Пятигорске.

«Мы хотим, чтобы другие образовательные учреждения подхватили идею, чтобы проект масштабировался», - добавил председатель.

Проект «Стена Героев» приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.