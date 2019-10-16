Гений секретной войны: как немецкая военная разведка разоблачила двойного агента Редля

Шпионское дело Редля было раскрыто в 1913 году. Немаловажный вклад в это внесла военная разведка кайзеровской Германии, которой на тот момент руководил Вальтер Николаи.

В мае он от своих агентов в Вене получил информацию о том, что на почтамте случайно был обнаружен невостребованный пакет на имя некоего Никона Ницетаса. В пакете были деньги и адреса русских шпионских центров во Франции и Швейцарии.

За почтамтом установили наблюдение, и в один из дней корреспонденцию забрал неизвестный. От слежки ему удалось уйти, но сыщики обнаружили такси, которое отвезло его в гостиницу. В номере мужчины не оказалось, зато там нашли чехол от перочинного ножа, который принадлежал полковнику Генерального штаба австрийской контрразведки Альфреду Редлю.

Контрразведчики Николаи выяснили, что Редль был завербован русской разведкой еще в 1903 году. За это время он выдал России десятки австрийских и немецких агентов в Петербурге, планы нескольких оборонительных фортов в Галиции, секретные документы по оккупации Франции, Сербии и России в случае войны.

«Дело Редля, оно было громким, конечно. И вот Николаи постарался сделать соответствующие выводы. То есть он к этому имел отношение», - рассказал историк спецслужб и публицист Андрей Веденяев.

Это был грандиозный скандал в Тройственном союзе. И хотя Редля взять живым не удалось - он успел застрелиться - кайзер Вильгельм II высоко оценил действия службы Вальтера Николаи, которая уничтожила целую шпионскую сеть. Император назвал его «гением секретной войны».

Полный выпуск программы «Загадки века», посвященный Вальтеру Николаи, смотрите на «Звезде».