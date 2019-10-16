Археологи нашли 25 захоронений разных эпох под Ростовом

Захоронения, относящиеся к разным эпохам, обнаружили археологи в Азовском районе Ростовской области. 25 погребений нашли во время раскопок кургана метровой высоты. Исследователи выяснили, что раньше здесь находился могильник, который впоследствии превратился в курган.

В одном кургане нашли 25 захоронений разных эпох. Самое древнее относится к V веку до нашей эры. В их числе захоронения скифов, древнейшие погребения и находки Средней бронзы.

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Исследователи нашли останки мужчины второго тысячелетия до нашей эры, останки женщины с ребенком и парное захоронение, предположительно, мужчины и женщины. Оно датируется пятым тысячелетием до нашей эры. Сейчас археологи уточняют пол найденных останков, возраст и отношения между ними, учитывая, что тела располагались лицом друг к другу.

Также археологи обнаружили наконечник стрелы, керамическую посуду, украшения и детали костюмов эпохи «Золотой орды». По словам специалистов, когда-то в этом районе находилась крупная мастерская, где средневековые металлурги плавили руду, свинец, медь и даже добывали цветной металл.

В Азовском районе археологами уже обнаружено более 400 курганных насыпей. Ученые исследуют их и рассчитывают составить более полное и четкое представление о культуре и быте населения, которое проживало в этих местах в древности.

«Очень важно успеть исследовать то, что может исчезнуть в ближайшее время», - отмечает заведующий отделом археологии Южного научного центра РАН, доктор исторических наук Сергей Лукьяшко.

Азовский район в прошлом (примерно в VI по III вв. до н. э.) был административным, торговым и ремесленным центром Северо-Восточного Приазовья. Здесь жила скифская родоплеменная знать. Группа курганов «Пять братьев» является объектом культурного наследия федерального значения.

Уникальную находку нашли ранее в Египте. Археологи обнаружили 20 деревянных, разноцветных саркофагов в городе Луксор.