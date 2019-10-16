«Моджахедов создали мы с Картером»: детали тайной подготовки операции «Циклон»

Летом 1979 года президент Джимми Картер подписал указ, который дал старт началу операции ЦРУ «Циклон» в Афганистане. Это была грандиозная программа по финансированию, вооружению и подготовке антиправительственных группировок. США пытались дестабилизировать регион, ослабить влияние СССР, выдавить его из Азии или вовлечь в вооруженное противостояние.

Операция «Циклон» была беспроигрышным ходом ЦРУ. Советский Союз встал перед выбором: или бросить без поддержки дружественную республику и подставить под удар свои южные границы, или ввязаться в бесконечную азиатскую междоусобицу.

«В геополитике суперпрофессионализм - это поставить противника перед выбором, когда оба решения плохие, когда оба решения неправильные. Вот в таком положении оказался Советский Союз. И ввести войска, и не вводить войска - это было и то плохо, и это плохо», - объяснил военный историк Николай Стародымов.

Советник по национальной безопасности администрации президента Джимми Картера Збигнев Бжезинский гордился разыгранным гамбитом: «В тот день, когда Советы официально перешли границу, я написал президенту Картеру: "Теперь у нас есть возможность вовлечь СССР в собственную Вьетнамскую войну"».

Операция «Циклон» началась тайно. В 1979 году в разгар холодной войны США избегали прямых столкновений с Советским Союзом, так как это могло привести к войне. И ЦРУ действовало через посредников.

«Началось финансирование по программе операции «Циклон». Агентом по этой операции была выбрана пакистанская разведка ISI», - рассказал Ильяс Дауди, герой РФ, разведчик 149 гв. мотострелкового полка (1985-87), участник пандшерской операции «Долина» (1985).

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Вдоль линии Дюранда - афгано-пакистанской границы - было создано более 200 центров подготовки моджахедов. Оружие и припасы поставлялись туда бесперебойно.

«ЦРУ брало на себя обязанности поставить вооружение к границам Пакистана. Дальнейшие функции выполняло ISI. ISI получало вооружение в порту Карачи, или на военной базе ВВС Пакистана недалеко от Исламабада», - объяснил Дауди.

Пакистанская разведка распределяла оружие по группировкам. Основными «клиентами» были исламские антиреспубликанские партии. Моджахеды переправляли полученное оружие вглубь Афганистана по караванным тропам.

«Когда наши захватывали, например, какие-то складские помещения, территории баз, то вооружение техники и особенно боеприпасов было такое количество, что возили грузовиками. А то, что не могли вывезти, подрывали», - рассказал Сергей Курепин, научный сотрудник НИИ военной академии Генштаба ВС РФ.

Вчерашних крестьян, бежавших от войны в соседний Пакистан, в лагерях беженцев встречали вербовщики боевиков и агенты спецслужб, сколачивали в отряды и отправляют обратно в Афганистан. Вербовщики моджахедов действовали и внутри страны.

«Я видел эти листовки. Убей солдата - получишь столько-то афгани, подбей БТР - получишь столько-то афгани. То есть они получали значительно больше, чем они могли бы заработать на обработке земли», - уверен Стародымов.

Збигнев Бжезинский потом скажет в интервью Le Nouvel Observateur: «Моджахедов создали мы с Картером». Спонсирование гражданской войны в Афганистане для него - удачный шахматный ход в глобальной игре против Советского Союза.

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