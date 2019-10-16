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Ремонт мирового уровня: кадры реставрации дворца Екатерины II

Павел Кутаренко
14:53 16.10.2019
«Ораниенбаум» практически не пострадал во время Великой Отечественной войны, поэтому здесь сохранились подлинные интерьеры.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Под Петербургом специалисты занимаются реставрацией западной половины дворца Екатерины II.

Чтобы разбирать уникальный художественный паркет 18 века, мастерам приходится размывать старинный рыбий клей спиртовым раствором и делить щиты на тысячи фрагментов. Доски изготовлены из разных пород древесины, у каждой из них свой цвет.

«Это падук, орех, индийский палисандр. Много чего тут есть красное дерево, черное дерево, розовое дерево встречается», - рассказал реставратор Роман Хаустов.

Такой ценнейший наборный паркет сохранился только в «Ораниенбауме» - в Китайском дворце императрицы Екатерины II. Сейчас приступили к реставрации его западной половины, в другой части дворца работы уже закончены. Автор всего этого комплекса знаменитый итальянский архитектор Антонио Ринальди. Он строил Китайский дворец как летний парковый павильон, и он изначально оказался не защищен от петербургской сырости, поэтому первые реставрации здесь начались еще в 18 веке, например, здесь пол из искусственного камня заменили наборным паркетом

«Ораниенбаум» практически не пострадал во время Великой Отечественной войны, поэтому здесь сохранились подлинные интерьеры такие, как стеклярусный кабинет. Правда, на восстановление всей красоты уже ушли годы - виной всему легкомысленное отношение к дворцу его хозяйки.

«Екатерина II строила себе игрушку, она не думала, что он простоит столько лет и что он в конечном итоге станет памятником мирового уровня», - рассказала гендиректор ГМЗ «Петергоф» Елена Кальницкая.

Не менее сложная реставрация ждет павильон Катальной горки, там сохранилась только часть огромного увеселительного сооружения. В 18 веке здесь были пристроены деревянные скаты протяженностью более полукилометра, по которым гости императрицы катались на золоченных тележках-каретах.

Сами горки решили не восстанавливать, ведь для этого пришлось бы перестраивать большую часть дворцового парка. Также не будет воссоздана целиком и «потешная крепость» - забава императора Петра III, от нее остались только почетные ворота - первая работа Антонио Ринальди в России. Их реставрацию недавно закончили.

Теперь эти ворота открывают новую эпоху в жизни дворцово-паркового ансамбля «Ораниенбаум». Масштабную реставрацию всего комплекса, где сохранились уникальные объекты, должны закончить в ближайшие четыре года.

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