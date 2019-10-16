Реставраторы воссоздали советский истребитель И-153 «Чайка»: видео

Советский истребитель И-153 «Чайка» восстановили специалисты из Новосибирского государственного технического университета и фирмы «Авиареставрация». Об этом говорится на сайте вуза.

Модель в качестве экспоната музея установят в Верхней Пышме в Свердловской области.

«Чайка» была выпущена в начале 1930-х годов в ОКБ Поликарпова. Конструктивно самолет представляет собой полутораплан и один из немногих бипланов с убирающимся шасси. «Чайка» сыграла важную роль в боях при Халкин-Голе, а также в Великой Отечественной войне.

Как рассказал профессор кафедры прочности летательных аппаратов Владимир Бернс, до летного состояния были восстановлены три «Чайки».

«Этот, четвертый, самолет был найден в начале 90-х годов в Тверской области или в Карелии. Он восстановлен только в виде макета, то есть в воздух самостоятельно не поднимется. Но более 80% его деталей - оригинальные металлические, основная часть принадлежала самолету с бортовым номером 75», - рассказал Бернс.

По его словам, у машин, которые реставрируются для дальнейших полетов, заменяют гораздо больший процент «родных» деталей, которые время, как правило, не щадит. Они теряют функциональность, и мастера на их основе изготавливают современную замену. Корпус отремонтированного самолета был изъеден коррозией из-за того, что сбитый истребитель на протяжении долгого времени пролежал в болоте.