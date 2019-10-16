Тайна могилы Седова: участники экспедиции Северного флота попытались найти останки полярника

Участники экспедиции Северного флота к Земле Франца-Иосифа на борту спасательного буксира «Алтай» на острове Рудольфа попытались найти останки известного полярного исследователя Георгия Седова. Об этом рассказал начальник отдела гидрографической службы Северного флота капитан 1-го ранга Алексей Корнис.

По его словам, в 1930-е годы на мысе Аук острова Рудольфа были обнаружены вещи, принадлежавшие Седову, но тело не было найдено.

«С Седовым были два матроса, которые не очень хорошо ориентировались по картам, они просто оставили умершего на нартах и ушли. И всех давно будоражит мысль - где же останки? У нас тоже было желание найти», - рассказал в интервью РИА Новости Корнис.

Он рассказал, что участники экспедиции смогли приблизительно найти место вероятного захоронения по рисунку художника Пинегина, который со слов моряков сделал зарисовки могилы.

«Мы сделали неутешительный вывод, наблюдая глубокие борозды от скатившихся ранее весьма крупных камней, что даже если там что-то и было, все унесено в море. Искать, увы, дальше бесполезно», - добавил гидрограф.

Исследователь Георгий Седов погиб в 1914 году рядом с островом Рудольфа при попытке достичь Северного полюса.

Экспедиционный отряд Комплексной экспедиции Северного флота во главе с командующим флотом вице-адмиралом Александром Моисеевым на борту спасательного буксира «Алтай» выполнил комплекс работ, которые связаны с изучением географии и истории архипелага.