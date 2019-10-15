Уникальное захоронение с 20 саркофагами нашли в Египте

Египетские археологи обнаружили захоронение с 20 хорошо сохранившимися деревянными разноцветными саркофагами. Оно находится в Луксоре на западном берегу реки Нил.

© antiquities.gov.eg

«Обнаружено большое захоронение с разноцветными саркофагами. Это крупнейшая находка за последние несколько лет», - передает Министерство по делам памятников древности Египта.

Также уточняется, что они были обнаружены в том положении, в котором они были оставлены древними египтянами - в виде двухуровневого захоронения.

Министерство сообщает, что саркофаги еще не вскрывали.

© antiquities.gov.eg

Египет планирует провести в субботу пресс-конференцию и сообщить подробности о крупнейшем открытии археологов.

Луксор известен такими достопримечательностями как гробница Тутанхамона, Долина Фараонов, Город живых и Город мертвых.