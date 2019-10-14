Ученые нашли 1000 древних объектов, скрытых от человеческих глаз

Ученые из исследовательского проекта Historic Environment Scotland на шотландском острове Арран провели воздушно-космическое лазерное сканирование, которое помогло найти почти 1000 древних объектов.

В наиболее крупном в истории Шотландии исследовании исследователи применили технологию лазерного сканирования, которая известна как лидар. Так, в результате исследования удалось обнаружить доисторические поселения и средневековые усадьбы, а также неолитическое церемониальное сооружение, которое было описано как исключительно редкая находка на западном побережье Шотландии.

© Historic Environment Scotland

«Мы смогли увидеть, насколько плотно были заселены конкретные части острова Арран, а также нашли средневековые и постсредневековые стоянки в высокогорных районах, которые использовались пастухами», - заявил один из авторов исследования Дэйв Коули.

© Historic Environment Scotland

Он отметил, что это только первый шаг - в будущем подобного рода исследования планируется перенести и в другие регионы. Для археологов новая технология становится все более доступной. Специалисты ожидают найти десятки тысяч еще более древних объектов, которые расположены по всей территории Шотландии и скрыты от человеческих глаз. Об этом сообщает «РГ», ссылаясь на BBC News.