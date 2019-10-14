Десятки древнейших уникальных захоронений нашли под Ростовом-на-Дону

Во время раскопок кургана в Ростовской области археологи Донского государственного технического университета обнаружили 25 захоронений периода от пятого до четвертого тысячелетий до нашей эры.

Место раскопок находится в междуречье Дона и Кагальника. Главной целью этих археологических экспедиций является изучение курганов для целостного представления о культуре населения, которое проживало в донском регионе в древности.

«В южной части России расположено колоссальное количество исторических памятников, которые подвергаются интенсивному разрушению, стремительно ускоряющемуся под воздействием техногенных процессов. Мы рискуем лишиться того бесценного архива, который тысячелетиями хранился в недрах земли», - рассказал заведующий кафедрой «Археология и история культуры» ДГТУ, доктор исторических наук Сергей Лукьяшко.

Во время текущих раскопок ученые обнаружили сооруженный еще в энеолите небольшой могильник с несколькими погребениями, на месте которого и был создан курган. Одно из самых древних погребений относится к пятому тысячелетию до нашей эры – это захоронение взрослой пары. Также были найдены останки женщины, которая, возможно, принадлежала к племени иксоматов.

Археологи ДГТУ отмечают, что обнаруженные захоронения уникальны - они дают представления о том, кто жил на этой земле в глубокой древности, как сменялись культуры и как это земля переходила от одних народов к другим.