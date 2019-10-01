На дне у берегов Крыма обнаружили более тысячи тонн боеприпасов

У берегов Крыма обнаружили покрытый илом огромный ржавый арсенал. Находка была сделана в ходе подводной операции Русского географического общества.

На дне вперемешку с илом россыпью лежат патроны и снаряды, а также военная техника - штурмовые орудия и самоходки. В общей сложности - более тысячи тонн боеприпасов.

Немецкий корабль «Санта Фе», на котором находился весь этот арсенал, был атакован советской подлодкой и затонул у берегов Крыма в 1943 году. Рядом с носовым трюмом - оперение торпеды. Той самой, которая, по одной из версий, и погубила судно.

На борту «Санта Фе» в момент крушения находился взрывоопасный груз - артустановки, авиабомбы, ракеты, зенитные орудия и другие боеприпасы, а также топливо. И уже в воде все это сдетонировало, отчего корпус корабля разорвало на несколько частей и разбросало по морскому дну.

Чтобы обследовать все эти помещения, водолазам пришлось много раз спускаться под воду. А над тем, чтобы вытащить артустановку на поверхность, работал весь экипаж плавучего крана.

В планах специалистов экспедиционного центра Минобороны - восстановить эту бронетехнику и сделать музейным экспонатом.