Штурмовавший Рейхстаг участник ВОВ ушел из жизни в Туле

Участник Великой Отечественной войны Евгений Шалашников, штурмовавший Рейхстаг и написавший на его стене свою фамилию, скончался в Туле, сообщает управление МВД по региону.

«Первого октября 2019 года на 95-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны и органов внутренних дел Евгений Тимофеевич Шалашников», - говорится в сообщении.

В 1941 году Евгений Шалашников окончил 10 классов Чернской средней школы, с начала Великой Отечественной войны участвовал в строительстве оборонительных сооружений под городом Ржевом (ныне Тверская область), а затем - под Тулой.

В феврале 1942-го призван в Красную Армию, участвовал в Курско-Орловской битве, освобождал Белоруссию, Польшу, штурмовал Берлин.

Демобилизован в 1947 году, после чего поступил в Московскую юридическую школу, окончил ее в 1949 году и был направлен в город Вильнюс Литовской ССР на должность следователя прокуратуры.

В 1949 году поступил и в 1954 году окончил без отрыва от работы юридический факультет Вильнюсского государственного университета. Служил в органах прокуратуры МВД.

В 1956 году уволился со службы и переехал в город Печоры Республики Коми, работал в профсоюзных, партийных и хозяйственных органах. В 1996 году, в связи с ухудшением здоровья, переехал в город Тулу, где с 2001 по 2004 годы работал преподавателем в школе №56.