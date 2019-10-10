Тайна Гагаринского старта: что обнаружили рабочие при строительстве легендарного космодрома Байконур

Четвертое октября 1957 года. Со стартовой площадки № 1 с полигона Тюратам, который сегодня мы знаем как Байконур, запущен на орбиту первый искусственный спутник Земли. Это событие стало началом космической эры человечества. За более чем 60 лет эксплуатации с площадки взлетели 638 космических кораблей.

1946 год. Не успев оправиться от Второй мировой войны, Советский Союз вступает в ядерную гонку с Соединенными Штатами. СССР предстояло разработать систему, которая смогла бы при необходимости доставить ядерный боезаряд на территорию противника. Межконтинентальная баллистическая ракета Р-7, создаваемая в конструкторском бюро Сергея Королева, должна была преодолеть расстояние от восьми до 11 тысяч километров. Но когда работы подходили к завершению, выяснилось, что полигон Капустин Яр в Астраханской области для испытаний не подходит из-за недостаточно большого поля для падения ступеней ракет.

Рассматривались несколько вариантов возможной дислокации: Марийская АССР, западное побережье Каспийского моря и пустыня Кызылкум. Безжизненная местность в Казахстане оказалась самой подходящей.

© Роскосмос

На строительстве в пустыне Кызылкум настаивал и конструктор Сергей Королев: он считал, что чем ближе стартовая площадка к экватору, тем удобнее будет применить скорость вращения Земли.

Близость железнодорожной станции Тюратам позволяла беспрепятственно доставлять строительные материалы, а в дальнейшем и части ракет. Но чтобы скрыть стройку от посторонних глаз, пришлось менять расписание поездов.

Январь 1955 года. Генерал-майора Георгия Шубникова срочно вызвали в Москву. Из аэропорта его сразу повезли в ЦК партии. Там ему поручили задание государственной важности - возглавить секретную стройку в казахской пустыне. Еще во время Великой Отечественной Шубников зарекомендовал себя специалистом по инженерно-строительным работам в самых тяжелых условиях.

© ТРК "Звезда"

Отряд военных строителей прибыл на станцию Тюратам в январе 1955 года и сразу почувствовал на себе суровые условия пустыни: зимой температура опускалась до минус 40 градусов, а песок промерзал на 1,5 метра.

Строительство «Полигона № 5» проходило в условиях строжайшей секретности. В неведении пребывали даже строители. Рабочие были уверены, что в пустыне они возводят огромный стадион.

Для того чтобы дезориентировать вероятного противника, в Карагандинской области, близ села Байконур, строился еще один полигон - ложный. Деревянные макеты стартовых комплексов и ракет с высоты птичьего полета выглядели как настоящие.

В начале мая 1955 года на берегу Сырдарьи было заложено первое деревянное здание жилого городка, началось капитальное строительство. Но жилья на всех не хватало. Для многих домом на долгие месяцы становились обычные железнодорожные вагоны.

Строительная площадка полигона была огромной - около 7000 километров. Но самую большую сложность представлял котлован стартовой площадки. После полутора-двух метров глубины вместо песка пошла ломовая глина. Чтобы ее разбить, приходилось бурить шурфы и закладывать взрывчатку. Когда рабочие дошли до глубины 35 метров, они наткнулись на костровище. Обгорелые бревна отправили на исследование в Москву. Там выяснилось, что находке как минимум десять тысяч лет.

© Роскосмос

Королева известие очень обрадовало, он посчитал это счастливым знаком. Но вскоре строителей ждал еще один сюрприз - на этот раз неприятный.

За десять метров до контрольной метки котлована оказались грунтовые воды, о которых не знали геологи. Начать строительство на новом участке означало отложить сдачу стратегически важного объекта как минимум на год. Но генерал-майор Шубников предложил решение - бетонировать водяную линзу особым способом.

© ТРК "Звезда"

Пятое мая 1957 года. Специальная комиссия приняла первый стартовый комплекс секретного полигона. А 6 мая ракету Р-7 уже установили на старте.

Первый пуск межконтинентальной баллистической ракеты с макетом боеголовки состоялся 15 мая. Но все пошло не по плану: загорелся один из двигателей. Пролетев 600 метров, ракета рухнула. Следующие два запуска Р-7 тоже обернулись неудачей. После доработки конструкции было решено провести четвертый испытательный пуск.

Двадцать первого августа 1957 года ракета полностью выполнила план полета, ее головная часть достигла полигона Кура на Камчатке. Изначально стартовая площадка № 1 была рассчитана всего на пять пусков - для испытаний межконтинентальной баллистической ракеты. И после успешных запусков Р-7 должна была встать на вооружение первого в СССР войскового ракетного соединения, оснащенного ракетами «Ангара». Но стартовый комплекс оказался построен настолько добротно, что мог совершить еще не одну сотню запусков. Было бы нелепо бросать такой полигон.

И тогда Королев задумался о возвращении к программе мирного освоения космоса. Из военного полигон превратился в космический.

Четвертое октября 1957 года. Состоялось событие, открывшее человечеству космическую эру. Первый искусственный спутник был успешно выведен на орбиту. Запуск первого искусственного спутника Земли дал старт космической гонке. Теперь в планах отечественной космонавтики было вырваться за орбиту и достичь поверхности Луны.

Второе января 1959 года. Автоматическая межпланетная станция «Луна-1» достигла окрестностей Луны, но на поверхность не попала. Уже через полгода после технических доработок ракеты начались новые испытания. Но четыре попытки запуска автоматической межпланетной станции закончились провалом. Лишь 14 сентября 1959 года станция «Луна-2» достигла поверхности Луны в районе Моря Дождей.

Третьего апреля 1961 года на заседании Президиума ЦК КПСС было принято историческое решение - отправить первого человека в космос.

За три недели до старта космического корабля «Восток-1» с человеком на борту на стартовом комплексе началась кропотливая работа. Разработчикам пришлось сильно модернизировать стартовый комплекс.

Когда космонавты прибыли на полигон, к ним никого не допускали. Информация о неудачных испытаниях с запуском животных тщательно скрывалась. Перед тем как вывезти корабль на старт, его показали претендентам на первый космический полет.

Двенадцатое апреля 1961 года. На стартовой площадке № 1 напряженная атмосфера. До старта космического корабля «Восток» с Юрием Гагариным на борту остается несколько минут.

Старт «Востока-1» был произведен 12 апреля 1961 года в 09:07. Успешный полет человека в космос вызвал серьезный интерес западных стран к советским ракетам. Байконур стал не только центром развития военной и космической отрасли СССР, но и визитной карточкой страны. Сюда приглашали иностранные делегации. Двадцать пятого июня 1966 года космодром посетил Шарль де Голль.

В 1967 году Байконур распахнул двери в космос для всех дружественных стран. Стартовала программа «Интеркосмос» - международное исследование и использование космического пространства в мирных целях.

В конце 70-х годов на стартовой площадке провели капитальный ремонт. Но строители даже не могли предположить, что вскоре плоды их трудов превратятся в золу.

Двадцать шестое сентября 1983 года. Все готово к запуску «Союза Т-10-1» . Космический корабль должен был доставить экспедицию к орбитальной станции «Салют-7». Но за 48 секунд до старта случилось непредвиденное - загорелось топливо ракеты-носителя. Космонавтам Владимиру Титову и Геннадию Стрекалову удалось выжить, а Байконур был охвачен пламенем. После того как огонь потушили, от старта остался лишь обгоревший остов. Огонь уничтожил всю поверхность стартовой площадки, испепелил оборудование бункеров.

Руководство страны поставило строителям, казалось, невыполнимую задачу - полностью восстановить пусковую площадку № 1 за полгода. И не просто восстановить - модернизировать.

Спустя шесть месяцев Гагаринский старт вновь был готов к эксплуатации. Начались новые полеты. Но все изменилось в 90-е. После развала СССР Байконур оказался на территории другого государства - Казахстана. Официальных решений по выселению или ликвидации казахские власти не принимали.

В 1994 году космодром с городом Ленинском, который был переименован в Байконур, передали России в аренду. Это вдохнуло в него новую жизнь и возродило полеты в далекий космос.

Байконур до сих пор остается крупнейшим космодромом в мире и единственным земным портом для пилотируемых космических кораблей. С закрытием Гагаринского старта на реконструкцию завершилась целая эпоха в освоении космоса. Но работа на МКС не заканчивается. Следующий космический корабль с экипажем на борту отправится к ней на более совершенной ракете, но уже с другой стартовой площадки.