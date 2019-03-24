Преступление без наказания: 20 лет назад страны НАТО начали военную агрессию против Югославии

Ровно 20 лет назад страны НАТО во главе с США начали бомбардировки Югославии, которые унесли жизни около двух тысяч.

Российский МИД назвал военную операцию 1999 года «пятном позора», которое «навсегда останется на репутации» Североатлантического альянса.

Сербские власти до сих пор не отреставрировали здание бывшего телецентра в Белграде. Полностью разрушенная стена осталась своеобразным «символом» американской «демократии». Удар обрушился прямо во время эфира. Уже после в телецентре обнаружили тела 16 сотрудников.

Атаки на гражданские объекты в НАТО также считали законными: школы, детские сады, пассажирский поезд и китайское посольство стали целями авианалетов.

Обломки американского истребился F-117 «Ночные ястребы», сбитого сербскими зенитчиками, до сих пор хранятся в музее истории как напоминание о трагических событиях 1999 года.

Под ударами оказались Белград, Подгорица, Нови сад и Приштина. От авианалетов и бомбардировок с кораблей страдали, в основном, мирные жители. Если солдат югославской армии за 78 дней операции погибло 500 человек, то гражданских - более 2000 еще 6000 - были ранены.

«У Вашингтона появилось искушение взять ситуацию во всем мире под свой полный контроль, отходить от принципов согласования подходов к международным проблемам на основе Устава ООН и решать все возникающие вопросы таким образом, чтобы доминировать во всех регионах мира. Безусловно, югославская история была связана и с желанием продвигать НАТО на Восток, поближе к границам РФ», - прокомментировал трагические события двадцатилетней давности глава МИД РФ Сергей Лавров.

24 марта 1999 года объединенные силы НАТО без мандата Совбеза ООН начали бомбардировки Югославии. Таким образом, альянс начал военную операцию против независимой европейской страны. Многие эпизоды бомбардировок включая, атаку на телецентр, признаны военными преступлениями международными организациями, однако наказаний за них никаких не последовало.