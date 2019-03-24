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Сербский посол назвал причину, по которой 20 лет назад НАТО начало бомбардировки Югославии

Дарья Михалина
08:45 24.03.2019
Двадцатая годовщина начала бомбардировки Югославии силами НАТО наступила в Сербии.
© Фото: Darko Dozet , Wikimedia

В Сербии 24 марта отмечают трагическую дату. Ровно 20 лет назад объединенные силы НАТО без мандата Совбеза ООН начали бомбардировки Югославии.

По словам чрезвычайного и полномочного посол Сербии в РФ Славенко Терзича, НАТО создало самую большую базу в Европе, чтобы контролировать зону Балкан.

«Чтобы контролировать дороги, нефтепроводы и газопроводы в этом регионе. Чтобы из этой более близкой зоны, а не как, например, Рамштайн и другие в Западной Европе, смотреть и контролировать черноморско-каспийский регион, Ближний Восток и Средний Восток и вообще Средиземноморье», - пояснил он свою позицию.

Терзич добавил, что, по его мнению, в этом заключалась военно-политическая цель Североатлантического альянса.

Напомним, официальным поводом для военных действий НАТО объявили присутствие сербских войск на территории Косово и Метохии. На Югославию сбросили больше двадцати тонн взрывчатого вещества.

Вместе с военными объектами были уничтожены заводы, аэропорты, мосты, жилые дома, школы и детские сады.

Жертвами стали более двух тысяч мирных жителей. Среди них были и дети - 89 погибших.

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