«Мешали тралы»: поисковик раскрыл подробности о погибшей советской подлодке «Семга»

Руководитель «Разведывательно-водолазной команды» Константин Богданов раскрыл подробности идентификации найденной в Финском заливе советской подводной лодки. В беседе со «Звездой» Богданов рассказал, почему эксперты решили, что находка является именно подлодкой Щ-308 «Семга».

«Она на глубине порядка шестидесяти метров лежит. На видео можно увидеть, что она очень сильно затянута сетями. Это рыбацкие тралы. В послевоенное время, видимо, рыбаки ловили рыбу, зацепили, не смогли достать и обрезали трал. Вот он и укутывает. Разрушена очень сильно рубка», - отметил Богданов.

По словам лидера поисковой организации, именно сети затруднили идентификацию подлодки. В итоге специалисты смогли опознать кормовое орудие погибшего корабля, и этот факт помог установить его номер.

«Сети достаточно плотно закрывают рубку, и было сложно определить (номер лодки - прим. ред.) по форме надстройки. Выбирали между Щ-308 и Щ-302. Были достаточно продолжительные споры. Эксперты пришли к выводу, что это Щ-308, так как у нее есть кормовое орудие. А у Щ-302 только одна носовая сорокопятка», - рассказал Богданов.

Ранее было опубликовано видео первого погружения к советской подводной лодке класса «Щ». Корабль, если это действительно Щ-308, был построен в 1930 году на заводе «Красное Сормово» и поступил в Балтийский флот. Впоследствии лодка, получившая имя «Семга», принимала участие в Великой Отечественной войне, в 1942 году пропала вместе с 40 членами экипажа.