Таинственная «Семга»: подводники сняли пропавшую советскую подлодку Щ-308

Организация «Разведывательно-водолазная команда» опубликовала видео первого погружения к советской подводной лодке класса «Щ». Корабль был обнаружен экспедицией в Финском заливе около острова Большой Тютерс в 2018 году.

Водолазы сняли подлодку на видео со всех сторон. Корма корабля оказалась обмотана остатками рыбацких сетей, как и большая часть корпуса. Эксперты предполагают, что обнаруженная подлодка – Щ-308. Такой вывод был сделан после изучения кормового орудия.

Корабль, если это действительно Щ-308, был построен в 1930 году на заводе «Красное Сормово» и поступил в Балтийский флот. Впоследствии лодка, получившая имя «Семга», принимала участие в Великой Отечественной войне.

«Вертикальный руль в положении "право на борт", горизонтальные рули в положении "на погружение". Волнозащитные щитки на кормовых ТА отсутствуют. Ограждение рубки полностью разрушено и закрыто сетями, форма не читается. Кормовое орудие на месте, также закрыто сетями. Командирский и зенитный перископы выдвинуты на 0.5 -1 метров и погнуты. Носовая часть лодки погружена в ил», - говорится в отчете подводников.

«Семга» не вернулась из боевого похода в октябре 1942 года. Командир лодки доложил по радио, что экипаж повредил три вражеских транспорта, но сама «Семга» тоже получила повреждения. Щ-308 получила приказ возвращаться в Кронштадт, однако никогда не вернулась. Вместе с ней пропали 40 членов экипажа.