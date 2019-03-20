Опубликованы архивные документы об убийствах фашистами мирных жителей в Крыму

Центральный архив Минобороны России рассекретил архивные документы об убийствах немецкими войсками советских граждан в Крыму, около деревни Окречь Ичкинского района.

Было установлено, что только в ночь с 10 на 11 апреля фашисты расстреляли около 90 человек, в их число входили женщины и дети.

При этом отмечается, что расстрел произошел во время отступления немецких солдат.

Всего по району выявлено, что немцы расстреляли 612 человек, из них местных жителей 263 человека. Большинство тел изуродованы и подвергались избиению и другого рода насилиям вплоть до убийства.