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Обнародованы секретные документы о зверствах нацистов в Ростове-на-Дону во время Второй мировой

Дарья Михалина
11:50 20.03.2019
Минобороны рассекретило документы о преступлениях, совершенных фашистами в оккупированном Ростове-на-Дону.
Обнародованы секретные документы о зверствах нацистов в Ростове-на-Дону во время Второй мировой
© Фото: Минобороны РФ

Центральный архив Минобороны России раскрыл содержание архивных документов, речь в которых идет о преступлениях фашистов в городе Ростов-на-Дону в период его оккупации немецкими войсками.

«После изгнания немецких захватчиков из города Ростова-на-Дону заявлениями, допросом очевидцев, пострадавших и другими материалами установлены многочисленные факты чудовищных зверств и массового истребления оккупантами мирных советских жителей, в том числе женщин, стариков и детей», - говорится в документе.

В качестве примера назван расстрел фашистами 14-летнего мальчика за то, что у него в кармане нашли три патрона.

«25 июля 1942 года на улице Красных Зорь, во дворе дома №29 немцы расстреляли 35 человек потому, что в этом районе был найден один убитый немец. Трупы убитых граждан не разрешали хоронить в течение 7 дней», - приводится еще один пример.

Более того, отмечается, что в августе 1942 года гитлеровцы организовали в Ростове массовое убийство советских граждан еврейской национальности.

Для этого они провели перепись евреев в специально созданных регистрационных пунктах. Прикрывалась перепись желанием оградить еврейское население от насилия, переселив их в отдельный район. Людям порекомендовали взять с собой ценности и наличные, а также сдать ключи от своих квартир, чтобы потом организовать перевозку их вещей на новое место жительства.

Однако вместо этого у всех евреев отняли личные вещи и ключи, после чего погрузили их в машину для массового уничтожения.

Массовым убийствам подвергались и советские граждане.

«Уничтожению подверглись мужчины, женщины, подростки и старики, причем установлено, что детям смазывались губы ядом и еще живыми они бросались озверелыми оккупантами с обрыва в карьер», - следует из текста документа.

Только 11 августа 1942 года было уничтожено около 13 тысяч человек.

«Одновременно с расстрелами применяли для уничтожения советских граждан специально оборудованные автомашины, называемые "душегубками" <…> По дну машины проходит металлическая труба с отверстиями, соединяющая с выходной трубой дизельмотора, установленного на автомашине. Во время хода машины, или когда она стоит с работающим мотором, выхлопные газы, содержащие высокий процент окиси углерода, по трубе и черед отверстия в ней поступают в кузов автомашины и убивают находившихся в нем людей».

На северной окраине города немцы утроили тир, где их солдаты обучались метанию гранат по живым целям. По имеющимся данным, там погибло порядка ста советских граждан.

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Более того, немцы организовали «лазарет» для больных и раненых советских военнопленных, где людей морили голодом и не давали воду. Смертность в день превышала 100 человек, а трупы не выносились из палат по неделе. В этом «лазарете» было расстреляно и умерло от истощения и антисанитарии свыше 3000 человек.

За время оккупации мирных жителей сотнями арестовывали по различным обвинениям и отправляли в Ростовскую тюрьму городской полиции.

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«Отступая под ударами Красной Армии, немецкие захватчики в звериной злобе совершили чудовищное злодеяние, взорвав Ростовскую тюрьму с находившимися в ней арестованными советскими гражданами», - добавляется в документе.

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