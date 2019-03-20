Обнародованы секретные документы о зверствах нацистов в Ростове-на-Дону во время Второй мировой

Центральный архив Минобороны России раскрыл содержание архивных документов, речь в которых идет о преступлениях фашистов в городе Ростов-на-Дону в период его оккупации немецкими войсками.

«После изгнания немецких захватчиков из города Ростова-на-Дону заявлениями, допросом очевидцев, пострадавших и другими материалами установлены многочисленные факты чудовищных зверств и массового истребления оккупантами мирных советских жителей, в том числе женщин, стариков и детей», - говорится в документе.

В качестве примера назван расстрел фашистами 14-летнего мальчика за то, что у него в кармане нашли три патрона.

«25 июля 1942 года на улице Красных Зорь, во дворе дома №29 немцы расстреляли 35 человек потому, что в этом районе был найден один убитый немец. Трупы убитых граждан не разрешали хоронить в течение 7 дней», - приводится еще один пример.

Более того, отмечается, что в августе 1942 года гитлеровцы организовали в Ростове массовое убийство советских граждан еврейской национальности.

Для этого они провели перепись евреев в специально созданных регистрационных пунктах. Прикрывалась перепись желанием оградить еврейское население от насилия, переселив их в отдельный район. Людям порекомендовали взять с собой ценности и наличные, а также сдать ключи от своих квартир, чтобы потом организовать перевозку их вещей на новое место жительства.

Однако вместо этого у всех евреев отняли личные вещи и ключи, после чего погрузили их в машину для массового уничтожения.

Массовым убийствам подвергались и советские граждане.

«Уничтожению подверглись мужчины, женщины, подростки и старики, причем установлено, что детям смазывались губы ядом и еще живыми они бросались озверелыми оккупантами с обрыва в карьер», - следует из текста документа.

Только 11 августа 1942 года было уничтожено около 13 тысяч человек.

«Одновременно с расстрелами применяли для уничтожения советских граждан специально оборудованные автомашины, называемые "душегубками" <…> По дну машины проходит металлическая труба с отверстиями, соединяющая с выходной трубой дизельмотора, установленного на автомашине. Во время хода машины, или когда она стоит с работающим мотором, выхлопные газы, содержащие высокий процент окиси углерода, по трубе и черед отверстия в ней поступают в кузов автомашины и убивают находившихся в нем людей».

На северной окраине города немцы утроили тир, где их солдаты обучались метанию гранат по живым целям. По имеющимся данным, там погибло порядка ста советских граждан.

Более того, немцы организовали «лазарет» для больных и раненых советских военнопленных, где людей морили голодом и не давали воду. Смертность в день превышала 100 человек, а трупы не выносились из палат по неделе. В этом «лазарете» было расстреляно и умерло от истощения и антисанитарии свыше 3000 человек.

За время оккупации мирных жителей сотнями арестовывали по различным обвинениям и отправляли в Ростовскую тюрьму городской полиции.