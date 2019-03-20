Рассекречен протокол советско-польской комиссии об убийстве фашистами военнопленных в Польше

Центральный архив Минобороны России рассекретил новые документы времен Второй мировой войны. В них содержится протокол советско-польской комиссии по расследованию дела об убийстве немецко-фашистскими захватчиками советский военнопленных в районе города Остров-Мазовецкий в Польше.

Как следует из документа, комиссия осмотрела места бывших немецких лагерей близ деревень Гронды и Комарово, кладбищ при этих лагерях, а также произвела раскопки там и близ деревни Гуты Буйно.

Было установлено, что нацисты умертвили путем голода, истязаний и прямых убийств десятки тысяч советских военнопленных. В том числе на кладбище при лагере Гродны закопано не менее 41592 трупов, при лагере Комарово – не менее 24 тысяч трупов.

Не менее 1,8 тысяч человек были расстреляны и закопаны в противотанковых рвах. около деревни Гуты Буйно.