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Рассекречены документы о преступлениях на территории Эстонии в 1941-1945 годах

Дарья Михалина
07:40 20.03.2019
Центральный архив Минобороны России обнародовал документы о событиях периода Великой Отечественной войны в Эстонии.
Рассекречены документы о преступлениях на территории Эстонии в 1941-1945 годах
© Фото: pixabay.com

Центральный архив Минобороны России рассекретил документы, касающиеся событий периода Великой Отечественной войны на территории Эстонии. Они рассказывают о преступлениях жителей страны, служивших нацисткой Германии против советского народа, сообщает еженедельник «Звезда».

Стало известно, что в период с 1941 по 1945 годы на территории Эстонии создали 25 концлагерей, в которых были убиты 130 тысяч советских солдат.

Отмечается, что общая численность 20-й эстонской добровольческой дивизии СС в годы войны достигала 15 тысяч солдат и офицеров.

«Большинство военнослужащих 20-й дивизии заняли позицию выжидающих. Но из-за чувства вины перед русскими и боязни ответственности они продолжали оказывать сопротивление», - говорится в документе.

Кроме того, как следует из публикации, в день нападения Германии на СССР эстонский политик Хяльмар-Йоханнес Мяэ, который потом будет назначен главой администрации Эстонии, вошедшей в состав Рейхскомиссариата Остланд, направил письмо советнику Гитлера по внешней политике Иоахиму Риббентропу, где он просит восстановить дипломатические отношения двух стран и освободить красноармейцев эстонской национальности.

Параллельно с этим на территории Эстонии действовала разведывательно-диверсионная группа «Эрна», действовали в тылу Красной Армии и диверсионные отряды полка «Брандернбург-800», но противостояли им только регулярные части.

В начале войны в крупных и мелких хозяйствах эстонских землевладельцев работали даже военнопленные. Некоторые работали на заводах, которыми руководили немецкие инженеры.

Более полувека эти документы, касающиеся времен Великой Отечественной войны, находились в архиве под грифом секретности. Стоит отметить, что на настоящий момент рассекречена лишь часть документов. Новые подробности еще предстоит выяснить.

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