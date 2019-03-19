Военные и ученые изучат места базирования немецких войск в Арктике
Сотрудники РГО вместе с военнослужащими Северного флота изучат места базирования немецких войск в Арктике во время Великой Отечественной войны. Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу в интервью российским СМИ.
Специально для этого, уточнил министр, на Землю Франца-Иосифа будет отправлена экспедиция.
«Мы хотели бы там разгадать многие загадки. Найдены предметы, остатки старой техники, свидетельствующие о том, что в военное время там, как и на Новой Земле, базировался немецкий отряд. И мы пока не знаем, с какой целью», - сказал он.
Шойгу также рассказал о продолжении совместной работы РГО и военнослужащих Северного флота в других регионах - на Новосибирских островах, острове Врангеля, мысе Шмидта и острове Среднем.
По словам министра обороны, которые приводит ТАСС, военнослужащие, которые занимаются подготовкой совместных с РГО экспедиций, занимаются этим с большим азартом.
«Подняли с одного из затонувших английских кораблей, который шел по ленд-лизу, танки "Шерман". Мало того, сделали мастерскую по восстановлению и ремонту этой техники. И танки теперь не просто на ходу, они стреляют», - констатировал он.