Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал «Звезде» решение Польши не приглашать Россию на мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны.

Он назвал этот шаг «проявлением полной политической неблагодарности».

«Война-то началась, просто они должны помнить, благодаря кому она закончилась и благодаря какой стране они обрели свою свободу и независимость», - сказал Джабаров. «Мы ничего не потеряем от этого приглашения. Тем не менее, понятно: на любой вопрос, кто в итоге победил в этой войне, благодаря кому страны получили свободу, им ответить будет сложно, потому что среди приглашенных не будет главной страны, главная страна - Советский союз», - добавил он.

Церемония, которая посвящена началу Второй мировой войны, ежегодно проходит на полуострове Вестерплатте недалеко от Гданьска. Там первого сентября 1939 года войска Третьего рейха напали на Польшу. Основной вклад в победу над гитлеровской Германией и освобождение захваченных стран, в том числе Польши, внес СССР.