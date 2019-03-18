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Польша не пригласила РФ на мероприятия, посвященные началу Второй мировой войны

Александра Арсентьева
14:01 18.03.2019
Приглашения отправлены только государствам ЕС, НАТО и Восточного партнерства.
© Фото: Jaap Arriens, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Польские власти решили не отправлять Российской Федерации официальное приглашение на мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны, которая будет отмечаться первого сентября 2019 года.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Президентского дворца, приглашения отправлены только государствам ЕС, НАТО и Восточного партнерства (Белоруссия, Грузия, Армения, Азербайджан, Украина и Молдавия).

В пресс-службе уточнили, что государства, которые не входят в эти три организации, не будут приглашены. В Президентском дворце добавили, что решение о том, кого пригласить на памятные мероприятия, принималось исходя «из современных, а не исторических реалий».

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