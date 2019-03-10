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Одно из главных хранилищ истории: что можно найти в Государственных архивах

Матанат Рагимова
16:04 10.03.2019
Пожелтевшие документы, рукописные бумаги и статьи газет - это все что осталось от судеб людей и поступков, которые спасали тысячи других жизней.

Сохранить историю страны - главная задача, которую вот уже целый век выполняют Государственные архивы. В свой 100-летний юбилей корреспонденту «Звезды» удалось побывать в одном из главных хранилищ истории.

В нем находится, помимо прочего, «Вечерняя Москва» за ноябрь 1941 года. Пожелтевший лист этой газеты представляет собой целую веху в жизни страны.

Самое сложное в работе сотрудников архивов - восстанавливать крупноформатные документы. Чтобы восстановить, к примеру, развернутый план-чертеж нужен не один день кропотливого труда.

В узких лабиринтах Государственных архивов хранится в общей сложности 2,5 миллиона дел. По этим документам написана не одна книга о Москве и ее жителях.

Чтобы не потеряться в истории, каждое дело имеет уникальный шифр - номер фонда и описи. Здесь есть в буквальном смысле слова все - от первых планов строительства метро до подлинных сказаний об основании монастыря 1607 года.

Среди столетних фолиантов можно отыскать и знаменитые родословные, к примеру, длинный перечень богатых владений дворян Глебовых-Стрешневых и геральдикe семьи Лермонтовых.

Чтобы найти нужную информацию, достаточно знать точное место и год рождения хотя бы одного предка. А дальше, терпеливо погружаясь в глубь истории, по метрическим книгам церквей каждый москвич может дойти до корней своего семейного древа.

«Они (документы) позволяют увидеть ту историю, которая в официальных сводках не отражена - это история человека. Мы историю привыкли воспринимать комплексно, что вот история - это история страны, а история страны - это история каждого», - отметила Начальник отдела хранения документов личных собраний Москвы Юлия Гуляева.

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