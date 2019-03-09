Историк объяснил, что значит находка «дневника офицера СС» с картой сокровищ Гитлера

Историк Константин Залесский подверг сомнению достоверность так называемого «дневника офицера СС Эгона Олленхауэра», который якобы раскрывает местонахождение сокровищ Третьего Рейха в Польше. В беседе со «Звездой» историк отметил, что в этой истории слишком много несоответствий.

«Сам документ не опубликован, представлено несколько фотографий его страниц. Относиться к этому надо очень аккуратно. Те, кто представил эти документы, заявили, что прошли пять экспертиз, но эти экспертизы неизвестно кто проводил», - сказал Залесский.

Историк также обратил внимание на странную историю появления документа. Непонятно, почему он вдруг оказался в масонской ложе Кведлинбурга, как утверждают представившие его люди, и кто такой сам Эгон Олленхауэр. Его биография не «цепляется» никакими документами, он выглядит вымышленным персонажем.

«Большие проблемы с историей этого документа. Почему он вообще оказался в масонской ложе? Кто такой Эгон Олленхауэр, чей дневник? Если штандартенфюрер СС, как утверждается, то почему об этом штандартенфюрере СС нет никаких сведений в документах СС? Если штурмбанфюрер, это другой вопрос, но его в списках штурманбанфюреров на 1943 год тоже нет. Кто такой этот человек? Сведений о его биографии нет, он не цепляется по своей предыдущей деятельности, хотя цепляются в общем все. В войска СС такого человека вообще никогда не состояло. Очень много вопросов и сомнений. Много сомнений, связанных с фактами, которые в этом дневнике якобы приведены. Какие-то то колоссальные объемы о 260 грузовиках с сокровищами. Возникает вопрос, сколько надо народу, чтобы обслужить такое количество грузовиков, сколько народу принимало участие в операции?.. Как минимум 260 водителей, плюс те, кто разгружает. Там должно быть больше тысячи человек», - сказал историк.

Ранее стало известно, что в Германии опубликован военный дневник некоего офицера СС Эгона Олленхауэра, в котором он рассказывал о местонахождении золота и других сокровищ, которые войска Третьего рейха спрятали при отступлении из Польши. Согласно документу, достоверность которого не подтверждена, Гитлер велел спрятать 260 грузовиков сокровищ в 11 различных точках Польши. Помимо украшений, монет и медалей, тайники якобы содержат произведения искусства, в том числе утраченные картины великих художников, в числе которых Рубенс, Рафаэль, Моне и Рембрандт.