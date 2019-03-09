Первому космонавту Юрию Гагарину сегодня исполнилось бы 85 лет

Его полет, который длился меньше двух часов, открыл новую космическую эру. Гагарину рукоплескала вся планета, голливудские актрисы смотрели на него с восхищением, а мировые лидеры мечтали сфотографироваться с ним.

Вселенская слава обрушилась на Гагарина, когда ему было 27. Он погиб в 34. В памяти сотен миллионов он так и остался молодым, с такой узнаваемой улыбкой.

За его знаменитым полетом следил весь мир, а по популярности с этим человеком до сих пор не смог сравниться никто на планете. Скромный деревенский парень совершил подвиг и, казалось, что сделал это легко и непринужденно, лучезарно улыбаясь землянам оттуда - с орбиты. И лишь немногие знали, насколько тяжело тогда давалась ему эта знаменитая улыбка, ставшая покорения космоса.

На момент отбора в первый космический отряд 25-летний лeтчик истребительного авиационного полка Северного Флота старший лейтенант Юрий Гагарин с успехом окончил ремесленное училище в Люберцах, Саратовский индустриальный техникум, аэроклуб и Первое Чкаловское военно-авиационное училище лeтчиков.

Он уже был женат и нянчился с первой дочерью Леной. Вторая девочка Галя родится за месяц до папиного полeта в космос. Гагарины переехали в Москву, где и началось многодневное добровольное заточение в Военном госпитале, вместе с 19 такими же, как и он добровольцами из первого отряда космонавтов. Знакомиться с прошедшими отбор приехал главный конструктор Королeв.

Однокашник Юрия Гагарина по саратовскому техникуму Виктор Порохня вспоминает как вместе с будущим космонавтом номер 1 оказался не только в одной комнате общежития, но и на доске почета. Вместе сдавали экзамены, ходили на танцы и вместе записались в аэроклуб, где Гагарин тоже стал первым.

«И настолько он проникся пониманием того что он хочет обучатся летному делу, что когда дело дошло до практических полетов то Юра самый первый из той группы получил право вылета самостоятельного на Як-18», - рассказал он.

Умный, общительный, находчивый - Юрий Гагарин был безусловным лидером группы. Известно, что и свое мнение Королeв сформировал сразу - первым полетит Гагарин. Лететь, конечно, боялись все. Но виду не показывали, тщательно тренировались, проходили психологическую подготовку, учились философски относиться к ценности собственной жизни. Помогали анекдоты. Говорят, что Гагарину нравились про попугаев. Особенно тот, где попавший кошке в зубы попугай, видя, что от него ничего уже не зависит, закричал: «Поехали».

Той лавины славы, которая на него обрушилась после 12 апреля 61 года, он и представить себе не мог. За первые после полeта годы Юрий Гагарин объездил всю страну и почти весь мир. Приeмы, выступления, пресс-конференции… А он рвался работать, рвался опять в космос. Готовился летать на ракетах серии «Восход», затем на «Союзе».

«Он объездил весь мир и даже даже английская королева, которой не положено было по статусу фотографироваться без соответствующего уровня и звания, - она с ним вообще просила фотографироваться», - вспоминает летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза Владимир Аксенов.

После трагической гибели в 67-ом году экипажа «Союза-1», на уровне ЦК было решено Гагариным не рисковать, а значит, о втором полeте к звездам можно было забыть. Но он не хотел сдаваться. Юрий Гагарин говорил: «Я обязательно полечу, не смотря ни на что».

Юрий Гагарин погиб в 1968 году, совершая тренировочный полeт. Вокруг смерти первого советского космонавта ходит много легенд и версий, но точная причина его гибели не установлена до сих пор.

После Гагарина в космосе побывали около четырeхсот человек. Среди них около ста советских и российских космонавтов. Сейчас на орбите работают целые космические лаборатории. Но именно его полeт открыл людям дорогу в космос.