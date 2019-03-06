Многих в живых бы не было: эксперт назвал главное достижение Сталина

Юрий Селиванов, политический обозреватель ИА News Front, назвал главным достижением Сталина создание ядерного оружия. Свое мнение он высказал в программе «Открытый эфир» на «Звезде».

«Я могу по-разному относиться к Сталину, как и каждый из нас, но в одном я отношусь абсолютно однозначно. Если бы Сталин не приказал создать ядерное оружие, многих в живых бы сегодня не было. Ядерное оружие до сих пор сдерживает силы агрессии, нацеленные против нашей страны», - уверен Селиванов.

5 марта исполнилось 66 лет со смерти Иосифа Сталина. Гости «Открытого эфира» обсудили значение его фигуры в истории. Полную версию программы смотрите на сайте «Звезды».

Генеральный директор радио «Говорит Москва» Владимир Мамонтов выразил мнение, что Сталин восстановил Российскую Империю.

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