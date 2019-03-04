«Убить могли кого угодно»: судьба женщин в Афганистане

Нина Полякова была в Афганистане в агитационном отряде. Работники раздавали населению гуманитарную помощь - муку и соль, которые были невероятным дефицитом, а также разливали керосин для ламп и генераторов. Тем временем медсестра Нина осматривала больных, выдавала лекарства. В медицинской помощи всегда нуждались почти все жители кишлаков.

«Само присутствие этой структуры, работы с населением, имело огромнейшее значение. И если бы их не было, книга памяти, 15 тысяч на сегодняшний день уже фамилий, она была бы уже 25 тысяч», - считает Валерий Востротин, председатель Союза десантников России.

В это время в километре от кишлака одна из банд обстреляла советскую колонну и, убегая от ответного огня, прикрылась мирными жителями. Из-за этого под удар авиации попали невинные люди. Селяне хотели немедленно отомстить тем, кто обстрелял мирных, и ринулись на агитотряд с кулаками и кинжалами.

«Они нас там чуть не положили. Нас спас наш прапорщик. Потому что он оказался вовремя за пулеметом. Навел на всех, диким голосом кричал. И поэтому мы только так прошли к своему БТРу. Иначе я не знаю, чем бы там закончилось. Потому что разговаривали об одном, получилось совсем другое», - рассказывает Нина Полякова, медработник агитационного отряда 1986-89 гг.

Чудом агитотряду удалось уйти из кишлака без жертв. Совсем не такое представляла себе Нина, когда хотела попасть в Афганистан.

«Говорили - просто дружественная помощь Афганистану, что наши помогают, оказывают всяческую помощь. У меня какое-то чувство патриотизма было очень сильное тогда. Я книг очень о войне много читала. Мы были воспитаны на этом», - говорит Нина Полякова.

Девушка мечтала стать медсестрой и спасать раненых солдат на поле боя. Поэтому в выборе профессии после школы Нина не сомневалась.

«Закончила медицинское училище, распределили в МВД, там поработала, и уже так сложились обстоятельства, что пошла в военкомат, написала заявление, что хочу в Афганистан», - рассказывает Нина Полякова.

Когда Нина в ноябре 1986 года прилетела в Афганистан, ее направили в Баграм. Там она попала в инфекционное отделение госпиталя. И хотя здание находилось в защищенном советском гарнизоне, опасность подстерегала на каждом шагу.

«Было опасно, потому что стреляли везде, бомбили нас тоже везде. Поэтому везде могли гражданские пострадать. Убить могли любого. Я не спала, наверно, неделю. У меня было такое чувство, что мне нужно залезть под кровать, закрыться подушкой, одеялом. Потом к этому привыкаешь, и все уже, на это вообще внимания не обращаешь», - вспоминает Нина.

За территорию не выпускали, а посмотреть экзотическую страну ей очень хотелось. Так что, когда предложили перейти на работу в агитотряд и ездить по Афганистану, девушка согласилась, не раздумывая.

«Мы вели еще пропагандистскую деятельность. То есть склоняли мирных жителей, там, часть мирных жителей, они же были и душманами, бандитами, они все… Он днем, например, мирный житель, вечером он уходит, ночью в банду, например. Велась работа, чтобы люди бросали оружие, прекращали воевать и переходили», - говорит Александр Поляков, связист агитационного отряда 1987-88 гг.

Именно в такой кишлак, где по ночам мужчины брали в руки оружие, прибыла Нина Полякова во время своего первого выезда. Увлеченные раздачей письменных принадлежностей, мыла и керосина мужчины не заметили, как Нина исчезла.

К ней подошел старик и попросил пойти вместе с ним, чтобы осмотреть женщин, которые не могут выйти к мужчинам-шурави. Нина сразу согласилась, взяла с собой лишь переводчика и единственного свободного солдата с автоматом, а затем отправилась за стариком в лабиринт улочек кишлака.

Заходили почти в каждый дом: девушка осматривала пациенток на женской половине дома, переводчик из-за стены переводил ей жалобы, а автоматчик стоял перед домом. Они забыли предупредить о своем уходе. Через два часа вернулись в отряд и обнаружили - их уже считали пропавшими или убитыми. Командир готовился затребовать по рации атаку роты десантников на кишлак.

Впрочем, скоро Нина смогла увидеть, какой страшной могла быть ее участь. Одной из задач агитотряда было забирать, а порой и выкупать тела наших военнослужащих.

«Забирали пять человек погибших. Мы приехали, отдавали за это зерно, чтобы забрать наших солдат. Ну и мы с фотографом фотографировали и описание делали, что мы забираем. Зрелище ужасное, конечно, было. Их просто забивали тяпками, кого не добили. Животы вспороты», - говорит Нина Полякова.

Судьба выживших подчас вызывала не меньший шок. Медицинская сестра Нина Борисова приехала в Афганистан, имея солидный профессиональный опыт, но и она не была готова увидеть такое.

«Наш модуль был около реанимации и было тяжело слушать, как бойцы кричали от боли, от боли, кричали: “Мама”. Все время звали маму. Подбегали медсестры, ребята воспринимали их как матерей, кричали: “Мама”. Такие были ранения невыносимые. Пули и снаряды были взрывного характера. Даже вот Калашников стрелял пять сорок пять пули, они со смещенным центром, и если попадал, например, в коленку, то дальше двигался и прошивал все внутренние органы», - рассказывает Нина Борисова, медработник, ветеран боевых действий в Афганистане 1980-1982 гг.

Она отправилась в Афганистан, оказавшись в сложной личной ситуации после развода с мужем. Нине довелось отправиться в Афганистан в одной из первых групп женщин - гражданских специалистов. Ей предложили должность старшей медсестры в медпункте аэродрома. Ей предстояло обеспечивать больных лекарствами, проводить анализы и готовить раненых к эвакуации.

«Самолеты летали не каждый день, санитарные к тому же. У нас накапливались бойцы, офицеры раненые. Кого в Ташкент, кого в Москву. Более тяжелых оставляли в Кабуле, в Кабульском госпитале, могли не довезти. Работа была тяжелая. Много заболевших было: тиф, брюшной тиф, гепатит, лихорадка. Пока разобрались с этими инфекциями, очень много погибло ребят. Инфекция эта в пыли, прямо в пыли они были, понимаете? Пыльные бури, не зря же афганцы накрывались там чадрой, носили чалмы, закрывали тело. Потому что пыльные бури, и в пыли самые микробы были. А, может быть, еще и заражали колодцы», - считает Нина Борисова.

В этом году у этой войны сразу две памятные даты: 25 декабря - 40 лет с ее начала, 15 февраля - 30 лет с завершения. О судьбе женщин в Афганистане - новая программа цикла «Легенды армии». Смотрите премьеру во вторник, 5 марта, в 19:40.