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Космонавт Елисеев рассказал о происшествиях во время первой в мире стыковки кораблей в космосе

Лина Давыдова
17:43 01.03.2019
В программе «Легенды космоса» Алексей Елисеев рассказал об инцидентах, которые произошли 50 лет назад во время первой в мире стыковки в космосе кораблей «Союз-4» и «Союз-5».

Участник первой в мире стыковки в космосе кораблей «Союз-4» и «Союз-5» космонавт Алексей Елисеев рассказал о происшествиях, которые произошли с ним и Евгением Хруновым во время знаменитого перехода.

Советским телезрителям показали анимационную версию стыковки. В ней фигурки космонавтов ловко перебираются с одного корабля на другой. На самом деле планировалось показать настоящую картинку из космоса. Но случилось непредвиденное: камеру, которая должна была фиксировать происходящее, плохо закрепили на борту.

«Вышел из корабля. Больше ничего не знаю. Только после приземления мне сказали: "Как только ты вышел, почти сразу вылетела камера и полетела из корабля"», - вспомнил Елисеев в программе «Легенды космоса» на телеканале «Звезда».

Перед выходом пульс и давление у космонавтов зашкаливали. Это зафиксировала аппаратура. Но они справились с волнением. О том, какие еще происшествия случились во время перехода, тогда никто не узнал.

«Хрунов не может выйти из корабля. Я посмотрел: кабель, которым он был связан с кораблем, образовал петлю, захватившую ранец системы жизнеобеспечения, и этот кабель его не выпускает. Надо было снимать этот кабель. Наконец он вышел и вдруг говорит, что у него не работает система жизнеобеспечения. А это уже смертельная опасность», - рассказал Елисеев.

Космонавту угрожали нехватка кислорода и перегрев. Счет шел на минуты. Алексей Елисеев вернулся в отсек и увидел, что Евгений Хрунов задел кабелем тумблер и отключил систему жизнеобеспечения.

Но после того как систему включили, произошла еще одна заминка. На Земле увидели, как Елисеев внезапно замер на борту корабля. Никто не знал, что произошло. В пункте управления стояла гробовая тишина. Оказалось, что в это время космонавт заметил проблему на внешней стороне «Союза-5» и мгновенно решил сообщить командиру. Объясняя командиру корабля Борису Волынову, что произошло, Елисеев не двигался.

«Я стал диктовать Борису. Сказал: "Запиши, пожалуйста, что в этом месте отошла теплозащита на столько-то градусов". Он это записывал. В это время я не двигался, просто смотрел и диктовал. Каманин (помощник главкома ВВС по космосу Николай Каманин - прим. ред.) потом сказал мне: "Когда я увидел, как ты остановился, позеленел"», - поведал космонавт.

Стыковка двух пилотируемых кораблей состоялась 50 лет назад. 14 января 1969 года с Байконура стартовал «Союз-4» с Владимиром Шаталовым, а на следующий день - «Союз-5», на борту которого находились командир Борис Волынов, бортинженер Алексей Елисеев и инженер-исследователь Евгений Хрунов.

Тогда корабли еще не имели переходного люка в стыковочном агрегате. Поэтому с борта на борт пришлось переходить через открытый космос. Это была очень рискованная схема: такого еще не делал никто.

В программе «Легенды космоса» показаны неизвестные детали уникального эксперимента, участники событий рассказали неожиданные факты, в фильме также продемонстрированы неопубликованные ранее кадры архивов «для служебного пользования». Новый выпуск смотрите на сайте «Звезды».

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